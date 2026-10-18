Empresas de la industria alimentaria regional buscan mejorar su posicionamiento en la feria SIAL de París

Imagen del consejero Joaquín Buendía en la feria SIAL que se celebra estos días en París. - CARM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 54 empresas de la industria alimentaria regional estarán hasta el próximo jueves participando en la feria internacional SIAL que se celebra en París. En ella, está prevista la asistencia de cerca de 300.000 profesionales de más de un centenar de países.

"Las empresas regionales llegan a esta cita internacional con la intención de mejorar la buena posición internacional que ya tienen. Desde el Gobierno regional les acompañamos en este trabajo apoyando su participación en encuentros como SIAL donde se producen miles de contactos comerciales cada hora", indicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, que acompaña a la delegación regional.

La participación de empresas regionales en SIAL está enmarcada en las actuaciones de apoyo a la internacionalización empresarial y promoción exterior, que se realiza también con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info).

Las empresas participantes representan una parte diversa del tejido agroalimentario regional, con presencia de compañías vinculadas a sectores como conservas vegetales, aceitunas y encurtidos, frutas y hortalizas, productos congelados, frutos secos y snacks, especias y condimentos, productos del mar, confitería, ingredientes alimentarios, bebidas y productos cárnicos.

"Las ferias internacionales permiten a las empresas conocer directamente las tendencias del mercado, analizar nuevos productos y formatos y mantener reuniones con profesionales de otros países. Son herramientas de trabajo para las empresas que desarrollan su actividad en mercados internacionales", explicó el consejero.

Buendía también destacó el esfuerzo en investigación e innovación que está realizando el sector de la industria alimentaria regional. "Estamos viendo cómo las empresas de la Región de Murcia están a la vanguardia del sector alimentario. Han viajado hasta aquí para presentar las últimas innovaciones que han desarrollado, con productos que son más sostenibles y que se producen de manera cada vez más eficiente y mejor adaptados a los gustos del consumidor".