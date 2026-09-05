Las empresas de la Región elevan sus exportaciones un 6,6% y alcanzan los 7.460 millones en el primer semestre

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de la Región de Murcia exportaron 7.459,5 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 6,57 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento regional supera el triple del registrado por el conjunto de España, situado en el 2,02 por ciento, y permite a la Región mantenerse como la quinta provincia exportadora del país, con el 3,71 por ciento de las ventas españolas al exterior.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, señaló que crecer a un ritmo que triplica la media nacional "demuestra la capacidad de las empresas de la Región de Murcia para competir fuera de nuestras fronteras incluso en un contexto internacional complejo".

Marín destacó además que no se trata únicamente de vender más, "sino de conseguir que cada vez más empresas incorporen los mercados exteriores a su estrategia, ampliar destinos y ganar peso en actividades industriales y tecnológicas de mayor valor añadido".

Otro indicador destacable del periodo es el superávit de la balanza comercial, que alcanzó los 323,5 millones de euros en el semestre. En este sentido, la Región vendió al exterior más de lo que compró a otros países, ya que las importaciones supusieron una cifra de 7.135,9 millones de euros. La diferencia positiva se ha ampliado con fuerza respecto a los 51 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Por sectores, los productos industriales y tecnológicos protagonizaron uno de los avances más destacados, con unas exportaciones de 2.912,3 millones de euros, un 15,83 por ciento más que un año antes. El sector agroalimentario mantuvo su liderazgo con 3.751,3 millones y un crecimiento del 3,46 por ciento, mientras que los bienes de consumo aumentaron un 7,78 por ciento.

Entre los productos con una evolución especialmente favorable figuran las frutas (+13,54 por ciento), las hortalizas (+9,63 por ciento), el mueble (+7,21 por ciento) y la perfumería y cosmética (+28,05 por ciento). La ampliación de la base exportadora constituye otra de las señales positivas del semestre.

Por su parte, el número de empresas que realizaron operaciones de exportación aumentó respecto al año anterior por encima del 9 por ciento en todos los meses analizados, hasta alcanzar en junio las 2.047 empresas, un 13,53 por ciento más.

También crecieron un 7,26 por ciento las ventas a mercados situados fuera de la Unión Europea, con avances significativos en Marruecos, Reino Unido, Turquía, Suiza y Brasil.

PRINCIPALES RETOS: MÁS EMPRESAS, MÁS MERCADOS Y MAYOR VALOR AÑADIDO

"El buen comportamiento de las exportaciones regionales no oculta, sin embargo, los retos que todavía debe afrontar la Región para consolidar un crecimiento más equilibrado", subrayó el titular de Empresa.

Uno de ellos pasa por reforzar las ventas no energéticas, que durante el semestre apenas avanzaron dos décimas, frente al destacado impulso del componente energético. A ello se suma la necesidad de seguir ganando presencia en mercados donde la evolución ha sido menos favorable, como Estados Unidos, y de reducir la dependencia de un número limitado de destinos y productos.

En este sentido, Marín recordó que la estrategia regional de internacionalización "debe seguir orientada a incorporar nuevas empresas a la actividad exterior, diversificar mercados y elevar el valor añadido de las exportaciones".

"El crecimiento del 15,83 por ciento de los productos industriales y tecnológicos apunta precisamente en esa dirección, al tiempo que la evolución de mercados como Polonia, Portugal, Reino Unido o Marruecos abre nuevas oportunidades para ampliar la presencia exterior de las empresas de la Región", concluyó.