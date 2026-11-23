Las Encañizadas concentran las mayores poblaciones juveniles de cangrejo azul en el Mar Menor - UMU

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Una investigación de la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Miguel Hernández ha identificado las zonas y condiciones que favorecen la expansión del cangrejo azul en el Mar Menor, una especie exótica invasora que encuentra en las áreas de conexión con el Mediterráneo, especialmente en las Encañizadas, los principales espacios para el asentamiento de ejemplares jóvenes.

El estudio, publicado en la revista 'Marine Environmental Research', analiza la evolución de esta especie durante siete años y muestra que las mayores concentraciones de individuos jóvenes se localizan en aguas poco profundas y próximas a los canales que conectan la laguna con el Mediterráneo. Estos espacios presentan una renovación del agua que favorece la incorporación de nuevos ejemplares, según ha informado la Universidad de Murcia.

"Esto nos sugiere que son ambientes perfectos para la zona de reclutamiento", ha explicado Antonio Andrés Herrero-Reyes, investigador de la UMU y primer autor del trabajo. Por el contrario, en zonas donde el agua tarda más en renovarse, como Los Nietos o Mar de Cristal, predominan los ejemplares adultos y se registra una menor incorporación de nuevos individuos.

El seguimiento también ha analizado la respuesta del cangrejo azul a los episodios de anoxia de 2019 y 2021, que provocaron la recogida de cerca de ocho toneladas de peces y crustáceos muertos en las orillas del Mar Menor. Durante ambas crisis los investigadores observaron un acusado descenso de la población de esta especie, aunque a partir de 2022 comenzó una recuperación progresiva que alcanzó sus mayores valores de abundancia en 2023.

"Es interesante comprobar que las crisis ambientales no han impedido su recuperación. Esto plantea nuevas preguntas sobre cómo los cambios que experimenta el ecosistema pueden influir en las especies invasoras y si puede ofrecerle nuevas oportunidades para asentarse, aunque todavía necesitamos más información para comprender los mecanismos implicados", ha señalado Francisco José Oliva Paterna, investigador principal del grupo.

La investigación también ha permitido describir el ciclo estacional de la especie. En invierno aparecen los ejemplares más pequeños, mientras que en primavera y verano predominan los juveniles en crecimiento. En otoño aumenta la abundancia de adultos y comienza a detectarse una nueva generación.

Los autores destacan que estos datos complementan la información obtenida mediante las capturas pesqueras, centradas principalmente en ejemplares adultos, y pueden contribuir a orientar el seguimiento ecológico y el diseño de estrategias de gestión para controlar las poblaciones de cangrejo azul.

El proyecto ha contado con financiación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Servicio de Medio Ambiente y del Servicio del Mar Menor. En él han participado investigadores de ambas universidades.