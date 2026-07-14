La Ermita del Salitre (Murcia) encara su rehabilitación tras salir a licitación las obras

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado el proceso de licitación de las obras de rehabilitación y puesta en valor de la histórica Capilla del Vía Crucis, conocida popularmente como la Ermita del Salitre, con un presupuesto base de 346.034,77 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, han informado este martes sobre el proyecto durante una visita al entorno del templo barroco del siglo XVIII, donde han destacado la actuación como un nuevo paso en la recuperación del patrimonio histórico del municipio.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha destacado que "este lugar reúne memoria industrial, tradición religiosa y elementos de la huerta histórica que han configurado la identidad de Murcia durante siglos". Asimismo, ha subrayado que "con esta actuación, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio cultural y con la recuperación de espacios que forman parte de la memoria de la ciudad".

La licitación llega después de que el pasado 9 de octubre de 2024 la ermita abriera sus puertas por primera vez en medio siglo para que los técnicos municipales evaluaran su estado de conservación y elaboraran el proyecto de rehabilitación, según ha informado el propio consistorio.

Con motivo del proceso de contratación, el edificio volverá a abrirse el próximo 16 de julio para que las empresas interesadas puedan realizar la visita técnica previa a la presentación de ofertas.

La intervención contempla la restauración integral del inmueble, protegido con Grado 1 en el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, e incluirá la recuperación de las pinturas murales al temple realizadas en 1952 por el artista murciano Manuel Muñoz Barberán.

Asimismo, las obras comprenderán la consolidación estructural de los muros de carga, la reparación de las cubiertas, la restauración de la piedra de la fachada, la reposición de las tejas esmaltadas y la recuperación de la cruz y la veleta originales situadas en la cúpula.

El proyecto también incorporará actuaciones en materia de accesibilidad, seguridad y habitabilidad mediante la instalación de nuevos sistemas eléctricos y de iluminación, la creación de un aseo técnico y la adecuación de los accesos para personas con discapacidad.

En el exterior, la actuación permitirá recuperar la percepción original del edificio mediante el acondicionamiento de la acera perimetral y el descubrimiento de la base de los muros, actualmente oculta por el crecimiento de las calzadas.

Además, se renovará el pavimento y se adaptará la red de drenaje en una zona situada sobre la Acequia Mayor Aljufía, declarada Bien de Interés Cultural.

Una vez finalizadas las obras, la ermita pasará a formar parte del proyecto cultural 'Murcia Barroca' y albergará el futuro Centro de Interpretación de los Auroros de la Huerta de Murcia, un espacio destinado a divulgar y preservar esta tradición musical y religiosa vinculada a la identidad del municipio.