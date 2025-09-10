La escritora Rosa Ribas, premio de honor de 'Cartagena Negra' 2025

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La escritora Rosa Ribas recogió este martes el premio de honor de 'Cartagena Negra' 2025, las Jornadas de Literatura Negra, Policíaca y de Misterio, por su amplia trayectoria narrativa, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La autora recibió el galardón en el salón de actos del centro cultural Ramón Alonso Luzzy, en un acto al que asistió el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, quien felicitó a Ribas por y reconoció el trabajo de la organización de 'Cartagena Negra', que este 2025 celebra su XI edición.

Jáudenes subrayó que este evento acerca este género literario al público del municipio. "La novela negra es una gran forma de realizar una autopsia de la sociedad en la que vivimos. Muchos de nosotros hemos aprendido y disfrutado con personajes de ficción como Brunetti o Wallander, que nos ayudan a hacer una radiografía fidedigna del mundo que nos rodea", dijo.

Por su parte, la escritora quiso agradecer el galardón a la organización del certamen y al público. "Gracias a Cartagena por ser casa para mí y tantos escritores. Cada vez que venimos no sentimos cuidados y muy bien leídos", explicó la catalana, en un acto al que también asistió el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler y Esther Alfonso, responsable de comunicación de Repsol.

Ribas comenzó publicando primero desde Alemania, junto a Sabine Hofmann, y después continuó en solitario, creando una famosa saga de detectives familiares. Ha publicado diferentes obras del género negro como 'El pintor de Flandes' (2014) o la tetralogía formada por 'Entre dos aguas' (2007), 'Con anuncio' (2009), 'En caída libre' (2011) y 'Si no, lo matamos' (2016).

JUAN MORENO LORITE, VII PREMIO ICUE NEGRO

Además, durante la jornada del 9 de septiembre también se entregó el VII Premio Icue Negro, destinado a las novelas o autores debutantes en este género. En esta edición de 2025, el galardón recayó en Juan Moreno Lorite y su obra 'Los huesos del gato'.

Lorite participó en una mesa redonda junto a Miguel Castro Pereiro, Rosa Huertas y Ernesto Tubía Landeras, finalistas del premio.

Asimismo, la programación de la jornada también contó con un encuentro literario que mantuvo Rafael Luján con algunos de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Municipal. El escritor charló con los participantes sobre su obra 'Ana que fue pop'.

El certamen también celebra la IX edición de su concurso de cortometrajes. Este 2025, los trabajos finalistas son 'La Bonita', 'Volar', 'Ángulo Muerto' y 'Depredador'. Estos se podrán ver durante toda la semana en el Luzzy. El martes, los asistentes podrán disfrutar de la proyección de 'La Bonita', de Miguel Córcoles, y este miércoles, a las 18.30 horas, será el turno de 'Volar'.

El galardón se entregará el 13 de septiembre, a las 18.00 horas, jornada en la que el público podrá ver de nuevo el cortometraje ganador.

La programación completa de 'Cartagena Negra' 2025, que se desarrolla en el Luzzy hasta el 13 de septiembre, está disponible en la web 'www.cartagenanegra.com'.

JORGE DÍAZ, ESTE MIÉRCOLES

'Cartagena Negra' continúa reuniendo en el municipio a reconocidos autores del género policiaco y de misterio. Este miércoles, 10 de septiembre, el evento, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, recibirá a Jorge Díaz, uno de los integrantes de Carmen Mola, el trío de escritores que consiguió el Premio Planeta en 2021 con su obra 'La Bestia'.

El escritor mantendrá un encuentro, a las 17.00 horas, en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy con los integrantes de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Municipal, que, tras haberla leído, podrán compartir sus impresiones sobre 'El Espía', su nueva novela, un thriller histórico con el que el lector puede realizar un recorrido por la primera mitad del siglo XX, concretamente en la Almería de 1952.