La Escuela de Emergencias de la UMU ofrecerá másteres y formación práctica con profesionales en activo

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad de la Universidad de Murcia (UMU) ofrecerá másteres de formación permanente, diplomas de especialización y de experto, microformaciones y certificados, y contará en sus actividades docentes con profesionales en activo con experiencia sobre el terreno.

Así lo ha explicado este miércoles en el Pleno de control de la Asamblea Regional el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, durante una interpelación formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular Alfonso Cerón sobre la creación de esta Escuela.

Ortuño ha señalado que la iniciativa, impulsada mediante un convenio entre la Comunidad Autónoma y la UMU, pretende establecer una "estructura permanente de cooperación" que permita unir el conocimiento académico con "la realidad profesional de la seguridad y las emergencias".

Además de los másteres y diplomas, la Escuela podrá organizar congresos, jornadas y seminarios con profesionales de reconocido prestigio.

"Estamos creando una herramienta flexible que permitirá responder a las diferentes necesidades formativas que existen en un sector tan especializado como es el de las emergencias y la seguridad", ha afirmado el consejero.

Uno de los ejes del proyecto será precisamente la participación de profesionales con experiencia práctica. Así, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias propondrá a la Universidad de Murcia especialistas relacionados con estas áreas y con "reconocida solvencia y experiencia práctica" para que colaboren en la formación.

"Quienes llevan años trabajando sobre el terreno podrán trasladar sus conocimientos y su experiencia a quienes están completando su formación", ha indicado Ortuño, quien ha destacado que la combinación entre el conocimiento académico y la experiencia profesional constituye "una de las grandes fortalezas" de la Escuela.

La iniciativa estará dirigida tanto a estudiantes como a profesionales que ya trabajan en el ámbito de las emergencias y la seguridad. Según el consejero, permitirá que los primeros completen su preparación con experiencias prácticas y que los segundos actualicen conocimientos o avancen en su especialización.

"Queremos que un estudiante pueda completar su formación con una experiencia práctica de realidad, queremos que un profesional pueda actualizar sus conocimientos, queremos que quien ya trabaja en emergencias pueda también especializarse y queremos que los especialistas puedan compartir sus experiencias", ha señalado.

Ortuño ha defendido que este intercambio de "conocimientos, experiencias y procedimientos" entre profesionales de distintos ámbitos contribuirá a disponer de un sistema de emergencias "más preparado", "más coordinado" y "más profesional".

Por su parte, Cerón ha destacado durante su intervención la importancia de contar con profesionales preparados para responder ante situaciones de emergencia y ha defendido las actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico en este ámbito.

El diputado del PP ha hecho referencia, entre otras cuestiones, al refuerzo de las plantillas de Policía Local, los acuerdos con los bomberos y el nuevo contrato de los bomberos forestales.

El parlamentario 'popular' también ha aprovechado su intervención para criticar la actuación del Gobierno central en materia de seguridad y emergencias, especialmente a raíz de la situación registrada en Ceuta, antes de preguntar a Ortuño por los motivos que han llevado a la Comunidad a impulsar la Escuela junto a la UMU.

El consejero ha concluido que la seguridad y las emergencias requieren "inversión", "medios" y "profesionales", pero también formación permanente.

"Detrás de cada curso, detrás de cada jornada y detrás de cada actividad formativa hay un objetivo último", ha afirmado Ortuño, que ha situado ese propósito en que, cuando un ciudadano necesite ayuda, encuentre "al otro lado a un profesional que esté debidamente preparado y cualificado para poderlo ayudar".