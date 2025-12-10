La Escuela Inclusiva de Navidad de Archena ofrece un programa de ocio para niños con distintas capacidades - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La nueva Escuela Inclusiva de Navidad de Archena ofrecerá un programa diseñado para que todos los niños del municipio con distintas capacidades disfruten de actividades educativas y lúdicas en un entorno accesible, seguro e inclusivo durante las fiestas, según ha explicado la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández.

La escuela se desarrollará del 23 al 31 de diciembre y, posteriormente, los días 2 y 5 de enero, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del CEIP Río Segura, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Esta iniciativa nace con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y promover una Navidad donde todos los menores, independientemente de sus capacidades o necesidades, puedan participar en talleres creativos, juegos adaptados y dinámicas de convivencia que fomentan valores como la diversidad, el respeto y la empatía, han indicado.

Las inscripciones ya están disponibles en el Centro de Igualdad y Formación.