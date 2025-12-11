La Escuela Municipal de Hostelería intercambiará juguetes donados por dulces en el Gran Árbol de Navidad - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Hostería 'Murcia Emplea' participará este miércoles en la actividad 'Dulces Navideños Solidarios' que se desarrollará en el Gran Árbol de la plaza Circular.

Bajo la supervisión del equipo docente, los estudiantes han elaborado y empaquetado cerca de 4.000 'Dulces Navideños Solidarios', entre los que se incluyen productos artesanales típicos como pastelillos murcianos, rollos de vino, nevaditos, mantecados y rocas de chocolate con almendra.

Las personas que deseen participar podrán hacerlo entregando un juguete en buen estado, que será intercambiado por una bolsita de estos dulces. Los juguetes recogidos serán donados a entidades sociales del municipio encargadas de su distribución a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha destacado que "esta iniciativa representa la esencia de la Navidad: compartir, ayudar y unir a toda la comunidad en torno a un gesto solidario. Cada juguete entregado y cada dulce elaborado es una muestra del compromiso de Murcia con quienes más lo necesitan".

Bernabé ha subrayado también la importancia formativa de la actividad ya los alumnos "viven una experiencia real de trabajo, aprendiendo en un entorno profesional y al mismo tiempo contribuyendo a una causa solidaria. Es una combinación perfecta de aprendizaje, responsabilidad social y tradición".