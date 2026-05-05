Las escuelas infantiles municipales de Cartagena funcionarán el jueves con servicios mínimos por la huelga de educación

Visita del conceja de Educación a las Escuelas Infantiles municipales - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El servicio de Educación del Ayuntamiento de Cartagena ha decretado servicios mínimos para las escuelas infantiles de titularidad municipal con motivo de la huelga estatal convocada en el sector de educación 0-3 años para el próximo jueves, 7 de mayo. La medida afectará exclusivamente a estos centros y ya ha sido trasladada a las familias.

Como principal garantía asistencial, cada aula contará con al menos un educador durante la jornada. El horario general de los centros será de 8.30 a 13.00 o 14.00 horas, según los casos, y sin posibilidad de ampliación de horario de mañana o de tarde ni de siesta, según han informado desde el Consistorio.

El horario de salida variará en función del uso del comedor escolar. Aquellos niños sin servicio de comedor deberán ser recogidos a las 13.00 horas. En cambio, los menores con comedor podrán permanecer en el centro hasta las 14.00 horas, completando así el horario general establecido.