Las escuelas infantiles municipales de Santomera reabren con mejoras en sus instalaciones

La concejala de Educación, María Tornel, visita las escuelas infantiles municipales de Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Las escuelas municipales de educación infantil (EMEI) Arco Iris e Infanta Elena, en Santomera, reabrieron este miércoles sus puertas con todas las instalaciones preparadas para recibir al alumnado, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Durante todo el verano, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas actuaciones de mantenimiento y mejora para "garantizar que los niños y niñas disfruten de espacios seguros, cuidados y en perfecto estado".

Las tareas han sido ejecutadas por operarios municipales, con el apoyo del alumnado del programa experiencial 'Construyendo Ciudad', e incluyen trabajos de fontanería, albañilería, pintura, cerrajería, carpintería, alicatado, electricidad y decoración.

Entre las principales mejoras acometidas destacan la reparación o sustitución de sanitarios, lavabos, grifos, cortinas, persianas y luminarias, así como la instalación de sistemas de descalcificación y ósmosis para el agua potable.

De la misma forma, se ha llevado a cabo el sellado de cubiertas, la reparación de filtraciones y la fijación de piezas desprendidas, el arreglo de la valla perimetral de la EMEI Infanta Elena y el montaje de nuevos elementos de seguridad.

"Son pequeñas obras que marcan una gran diferencia y que permiten que nuestras escuelas sigan siendo espacios de confianza y bienestar para las familias", ha destacado la concejala de Educación, María Tornel, que esta semana ha visitado ambos centros para supervisar las actuaciones y escuchar las impresiones del equipo educativo.