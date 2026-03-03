España es el país de Europa con mayor número de población inmigrante femenina, según un estudio del CES

Archivo - Presidente del CES de España, Antón Costas, presenta el informe 'El impacto económico de la inmigración en la Región de Murcia', acompañado del presidente del CES de Murcia y el secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más del 50% de la población inmigrante en España son mujeres, un dato que pone de relieve que "no hay ningún otro país europeo que tenga esta dimensión". Así lo recoge el informe 'El impacto económico de la inmigración en la Región de Murcia', que ha presentado este martes en rueda de prensa el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas.

Costas, que ha precisado que el informe se ha elaborado a petición del Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social e Migraciones, ha afirmado que una de las conclusiones que se extrae del mismo es que las políticas que se desarrollen "tienen que ir dirigidas de una forma especial a las mujeres, porque sufren una doble discriminación, por ser inmigrantes y también mujeres".

A grandes rasgos, el informe pone de manifiesto que en este momento, España "es el cuarto país del mundo en volumen absoluto de inmigrantes, tras Estados Unidos, Alemania y Reino Unido".

Sin embargo, apunta, "a diferencia de esos países que han llegado a este nivel de inmigración a lo largo de 60 ó 70 años, en el caso de España se ha llegado a este nivel de inmigración escasamente en dos décadas" al pasar de "cero a 10 millones" de población inmigrantes en ese periodo y con un reparto desigual en el territorio nacional.

Un proceso, ha argumentado Costas, que "no ha ido acompañado de un aumento similar o de una mejora similar en la calidad de los servicios públicos fundamentales". Por ello, aboga por "orientar esas prioridades a darle más capacidad a las administraciones locales, porque es en el ámbito lo local donde se produce o no la integración de los inmigrantes y la cohesión social".

POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL EJE MEDITERRÁNEO

Del mismo modo, apunta que esa población inmigrante "no se reparte de forma uniforme por todo el territorio nacional, sino que se concentra en algunos lugares determinados".

En primer lugar, destaca, "el eje mediterráneo, desde Cataluña a Málaga, pasando por Murcia, es una zona de elevada concentración inmigratoria" y en algunos lugares concretos, esa concentración "llega a ser saturación".

En el estudio se examina qué impacto tiene la inmigración sobre los trabajadores autóctonos, en qué medida los salarios de los trabajadores autóctonos se ven perjudicados por la inmigración y en qué medida el empleo se ve perjudicado o beneficiado por la inmigración. En ambos casos, los resultados son "positivos" según el estudio.

En cuanto a la integración laboral de los inmigrantes, ha puntualizado que "lo positivo es que a medida que pasan los años, y a la altura del quinto año después de estar ya integrado en el mercado laboral español, aparece una convergencia bastante intensa en salarios y en calidad del empleo".

Una convergencia que, añade, "se produce más al cabo de cinco años en el caso de las mujeres". Eso sí, advierte, "no se da en la población de origen africana, pero esa convergencia se produce en los demás".

En cuanto a los efectos sobre los autóctonos de la inmigración, el estudio no encuentra, en términos generales, "efectos negativos sobre los salarios de los autóctonos y la calidad del empleo de éstos mejora".

El estudio analiza el motivo por el que ha habido un giro en las percepciones de la población nativa, "un giro relativamente reciente y muy rápido".

Y es que, recuerda, hasta hace poco España "ha sido una especie de excepción en Europa en cuanto a la percepción que la opinión pública española tiene sobre la inmigración, una percepción amable, de acogida, algo que ha cambiado recientemente".

A la pregunta de si "es como consecuencia de una realidad, de que las personas, los nativos españoles que están manifestando en las encuestas una mayor preocupación por la inmigración si responde a un efecto sobre sus propias vidas o, por el contrario, si es una perfección que tienen sobre el impacto de la inmigración en el conjunto del país", cree que es "más lo segundo que lo primero".

En concreto, manifiesta el presidente del CES en España que "ese cambio de percepción coincide con lo que ha sido el problema de la distribución de los niños inmigrantes no acompañados".