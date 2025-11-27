Especialistas en Incendios de la Policía Nacional se desplazan al hospital para determinar las causas

Incendio del bloque 5 del Hospital Santa Lucía de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Especialistas en Incendios de la Brigada Provincial de la Policía Científica de la Jefatura Superior de la Policía de la Región de Murcia se han desplazado este jueves al hospital Santa Lucía para tratar de determinar y esclarecer las causas que originaron el incendio ocurrido ayer en las instalaciones.

Los trabajos de inspección ocular técnico-policial han dado comienzo ya, según ha manifestado a los periodistas el inspector jefe Julio Recalde, de la Brigada de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, que ha precisado que los trabajos de investigación se centran en la zona siniestrada, uno de los bloques del centro hospitalario.

Basándose en las marcas, señales y otros elementos que aporten información a los especialistas "delimitaremos la zona cero para intentar determinar la causa del siniestro", ha dicho Recalde, que ha precisado que actualmente la investigación se encuentra en "una fase preliminar" investigando las causas del siniestro.

De manera que la investigación sobre el material de la fachada y si era inflamable, ha contestado que esa parte "se determinará con el futuro" y se dará cuenta de ello a la autoridad judicial en base al informe técnico que elaboren los especialistas en incendios de la Policía Nacional.

Preguntado si ya conocen cuál es el material, ha asegurado que tienen una "pequeña idea" pero tendrán que comprobarla después "para estar seguros al 100%".

COLILLA MAL APAGADA: HIPÓTESIS SOBRE LA MESA

Sobre si una colilla mal apagada pudiera ser la causa del incendio, ha dejado claro que no puede confirmar ese extremo, ya que "ahora mismo todas las hipótesis, esa también, están en la mesa, pero hasta que no se haga un examen exhaustivo de la zona, que delimitemos como origen, no podemos lanzar campanas al vuelo, ni podemos concluir que haya podido ser".

"Está dentro de las posibilidades, pero hasta que no terminemos nuestros estudios, nuestro examen y lleguemos hasta el final, no podremos asegurar nada", ha zanjado.

Los trabajos de esta brigada están también centrados, en un mayor detenimiento, en la azotea, donde "hay un edificio, una estructura, pero no es una cafetería", ya que "es uno de los candidatos número uno, pero estamos todavía determinando al 100%" sobre si el foco se originó en ese lugar.

Unos trabajos que pueden alargarse días, sin precisar cuántos, ya que "depende mucho del lugar de trabajo, si hay que desescombrar con especialistas, si hay que traer maquinaria o no".

En este caso, ha explicado, "estamos valorando si necesitamos a alguien que nos quite los escombros que han caído de las fachadas y de las ventanas, que los bomberos desprendieron ayer por motivos de seguridad". "Están valorando si nos van a molestar o no para poder examinar adecuadamente esa zona", ha subrayado.

Estos especialistas de la Policía Nacional se han puesto en contacto también con los encargados de elaborar el informe del incendio que ocurrió en el hospital en 2015, un trabajo que tendrán en cuenta.