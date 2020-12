Especialistas recomiendan no juntar más de 2 grupos convivientes y priorizar los encuentros al aire libre

MURCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas de Quirónsalud Murcia y Torrevieja recomiendan extremar las precauciones sobre todo si se va a estar en contacto con personas de riesgo como serían personas mayores, enfermos crónicos de origen cardiaco, respiratorio, neurodegenerativo, pacientes oncológicos e inmunodeprimidos para asegurarse de no poner en riesgo la salud de los mismos, así mismo ruega evitar acudir a las reuniones navideñas a aquellos que presenten síntomas de infección respiratoria.

Asimismo los especialistas de Quirónsalud advierten que, aunque una prueba PCR hecha el mismo día de la reunión o un día antes puede reducir muchísimo el riesgo de contagio, no es una garantía absoluta de que no se vaya a producir.

Entre las medidas preventivas más importantes el especialista en medicina interna del hospital Quirónsalud Torrevieja, doctor Francisco Mora, recomienda "evitar los encuentros si alguno de los invitados presenta síntomas, no juntar más de dos grupos convivientes, priorizar reuniones al aire libre, mantener la distancia de seguridad en la mesa, limpiar y ventilar las zonas comunes, disponer de gel hidroalcohólico en los lugares claves de la casa, lavarse las manos con frecuencia, quitarse la mascarilla solo a la hora de comer o beber, así como no compartir la comida con otros comensales".

Al hilo de las presentaciones de comidas y cenas, la doctora María José Carpes, especialista del Hospital Quirónsalud Murcia aconseja "evitar siempre el compartir platos, presentar todo de manera individual y evitar coger alimentos con las manos, es por ello recomendable prescindir en las comidas navideñas de aquellos aperitivos que se ponen en platos compartidos y se cogen con las manos como patatas fritas, frutos secos, aceitunas o canapés"

En cuanto al número de comensales recomendados los especialistas piden atenerse a los permitidos por las autoridades sanitarias y evitar coincidir más de dos núcleos familiares para evitar multiplicar las posibilidades de contagios.

REUNIONES FAMILIARES Y NIÑOS, ¿CÓMO EVITAR CONTAGIOS?

Los niños suelen tener infecciones menos graves que los adultos y en su mayoría son asintomáticos, aunque como apunta la doctora Carpes del Hospital Quirónsalud Murcia "el que no presenten síntomas nos significa que no puedan presentar una alta carga viral, aunque esto no es sinónimo de una alta infectividad. La infectividad vendrá determinada por otros factores como la fuerza y la frecuencia de la tos que suele ser de menor intensidad en los niños, así como la proximidad de los contactos o la ventilación del entorno".

"Las medidas" indica el doctor Mora del Hospital Quirónsalud de Torrevieja, "serían similares a las recomendaciones de la población en general. Entre ellas el uso recomendable de mascarilla en niños de más de 3 años, siendo obligatorio a partir de los 6 años"

PCR O ANTÍGENOS, ¿QUÉ ES LO MÁS RECOMENDABLE?

El test de antígenos se caracteriza por ser más rápido, pero también por ofrecer una menor sensibilidad. "En teoría", explica el doctor Mora, "es una buena opción para detectar casos durante la primera semana de síntomas, porque solo sale positivo cuando existe una alta carga viral".

"El problema es que si la infección es incipiente es posible que horas más tarde la carga viral aumente y ese individuo que ha dado negativo pueda contagiar. Por lo que no es suficientemente fiable en personas asintomáticas. En este sentido la PCR es una prueba más sensible y ofrece resultados más fiables, por lo que sería la prueba más conveniente", añade.