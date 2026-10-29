El espíritu de Halloween inunda los municipios de la Región con juegos y espectáculos para los más pequeños de la casa

Archivo - Máscaras de disfraces para Haloween en una tienda - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la Región de Murcia han preparado una amplia y variada programación festiva enfocada en el público infantil y familiar para la festividad de Halloween, que incluye talleres creativos, pasacalles, espectáculos temáticos y jornadas de juegos adaptadas a los más pequeños.

En la capital de la Región, Terra Natura Murcia desplegará una agenda hasta el 1 de noviembre con actividades de 11.00 a 16.00 horas que incluyen juegos, pintacaras, talleres de manualidades, tatuajes y la actividad 'Dance Halloween', con el regalo de un detalle a los niños que acudan disfrazados.

Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de talleres infantiles en el centro municipal de la pedanía de Gea y Truyols, donde este sábado, a partir de las 16.00 horas, habrá pintacaras, manualidades de miedo, ciencia divertida y tiro con arco adaptado.

En Cartagena, entre las principales propuestas para los más pequeños, Los Barreros acogerá este viernes, desde las 18.00 horas, en la plaza de la Iglesia, una fiesta con el mago Lean Magic y talleres infantiles. A esta cita se sumará el sábado la 'Fiesta de las calaveras' en El Albujón, de 17.00 a 20.00 horas, con pintacaras y manualidades.

La oferta en las diputaciones se completará este sábado con hinchables y actividades infantiles en Pozo Estrecho, a partir de las 19.00 horas, propuestas familiares a la misma hora en el centro comercial Galerías Flamenco de La Manga y un recorrido terrorífico por casas decoradas en Molinos Marfagones.

En Lorca, la oferta infantil incluirá este sábado el 'Gran pasacalles de Halloween', que recorrerá las calles de la ciudad hasta la Alameda de la Constitución con concurso de disfraces, animación y talleres.

Además, en el Castillo de Lorca se celebrará la 'Fiesta familiar de brujas: La maldición del ogro sin corazón', con juegos y pruebas en el Patio de los Monstruos; la Casa del Artesano acogerá un taller creativo de manualidades este viernes; y el domingo el Palacete Ruano ofrecerá 'El palacio encantado', una obra de teatro infantil con taller terrorífico para niños de 4 a 10 años.

Por su parte, la Casa de la Cultura de Águilas acogerá dentro del ciclo 'Teatringos' el espectáculo infantil 'El año sin verano' esye sábado, a las 19.30 horas.

A su vez, ese mismo día, el pabellón municipal La Cañadica de Mazarrón acogerá la fiesta infantil '¡Sorpréndenos con tu disfraz!' para menores de 3 a 12 años, con una cúpula de proyecciones temáticas, laberinto terrorífico, hinchables y talleres de manualidades y pulseras monstruosas.

En Alhama de Murcia se desplegará una agenda orientada a los niños en la plaza de la Constitución que incluirá juegos infantiles, hinchables y un taller de calabazas en el patio de la Casa de las Américas.

En San Pedro del Pinatar, la plaza de la Constitución se convertirá el sábado en el epicentro del entretenimiento familiar con talleres de calabacitas y arañitas, hinchables multiaventura, reparto de palomitas y algodón de azúcar, además de la actuación de 'Mingoween', donde Mingo y Explo enseñarán divertidas coreografías.

Por su parte, Puerto Lumbreras celebrará la segunda edición de 'El parque de las pesadillas' en el parque Augusto Vels este viernes y sábado. La iniciativa transformará el espacio con efectos especiales, nueva ambientación y pases infantiles adaptados, previa reserva.

Abarán presentará el espectáculo infantil 'El espíritu burlón', una comedia a cargo de la compañía Aladroque Teatro que se representará en el Teatro Cervantes de Abarán este viernes, a las 21.00 horas.

Asimismo, Abanilla apostará en la explanada junto al IES por una gran fiesta que incluye concurso de disfraces, disco móvil, decoración de calabazas, 'slime monstruoso', pintacaras y talleres para toda la familia este sábado, de 18.30 a 23.30 horas.