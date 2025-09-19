La Estrategia de Seguridad de la Comunidad prevé la incorporación de 700 policías locales en ayuntamientos en 5 años

El consejero Marcos Ortuño se dirige a los asistentes a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la FMRM acompañado por su presidente, José Antonio Blasco, alcalde de Abanilla, y el director general de Administración Local, Francisco Abril - COMUNIDAD

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de la Región de Murcia contarán con 3.000 policías locales en 2030, después de aumentar sus plantillas con 700 efectivos más en el marco de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia + Segura' del Gobierno regional, cuya inversión prevista asciende a 120 millones de euros.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, se ha reunido este viernes con los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Protección Civil de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), a quienes ha expuesto las principales directrices del plan porque "los ayuntamientos y el Gobierno regional tenemos un objetivo común, reforzar la seguridad, y para hacerlo tenemos una herramienta que va a ser muy importante, que es la 'Estrategia Región de Murcia + Segura".

Además de incrementar el número de agentes que prestan servicio en los 45 municipios, que en estos momentos se sitúa en torno a 2.300 policías, la estrategia propiciará también la modernización del Cuerpo policial y facilitará una mayor coordinación entre las diferentes plantillas para garantizar mayor presencia en las calles y espacios públicos.

Todo ello con la finalidad de "construir una seguridad más cercana", señala Ortuño. El titular de la Consejería de Presidencia ha explicado a los representantes municipales que 'Región de Murcia + Segura' pondrá en marcha medidas dirigidas a fomentar la cooperación entre los ayuntamientos.

Así, abrirá la posibilidad de firmar convenios de colaboración para permitir que agentes de un municipio presten servicio de forma puntual en otro ante situaciones extraordinarias.

Otras actuaciones contempladas son la puesta en marcha de hasta 20 comisarías móviles, la remodelación y mejora de dependencias policiales en diferentes municipios o la creación de una sala en el 112 para poder visualizar todas las cámaras de videovigilancia que hay instaladas en los distintos municipios de la Región.

Igualmente, la Dirección General de Administración Local está trabajando en el diseño de programas de gestión policial para que todos los ayuntamientos compartan información sobre hechos delictivos, requerimientos judiciales o información sobre atestados, además de la elaboración de dos decretos en el ámbito de la seguridad, uno para regular el uso de los medios técnicos de la Policía Local, y otro para unificar todas las pruebas de acceso y revisar los criterios mínimos que habrán de recoger las bases.

Ortuño ha reiterado que la estrategia, presentada por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, el pasado 28 de agosto, es "muy ambiciosa" y ha emplazado al Gobierno de España, responsable de las competencias de seguridad ciudadana, "a que se implique e incremente las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la Región, para que dejemos de ser la Comunidad con menos agentes de estos Cuerpos por cada 100.000 habitantes".