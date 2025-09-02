Estudiantes mexicanos inician en la UCAM un programa de liderazgo y emprendimiento - UCAM

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 estudiantes procedentes del Instituto Irapuato, en México, ha iniciado un programa de liderazgo y emprendimiento en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Los alumnos, que han estudiado titulaciones tan diversas como Comercio, Turismo, Nutrición o Arquitectura, pertenecen a familias con tradición empresarial o son ya emprendedores en activo.

En este sentido, en el Campus de Los Jerónimos recibirán durante un mes una formación eminentemente práctica, con sesiones impartidas por ejecutivos y propietarios de destacadas empresas, así como responsables institucionales del sector financiero.

Los estudiantes han llegado a la UCAM a través de una iniciativa que cumple su decimotercera edición y que forma parte de la colaboración que la Católica mantiene con el Instituto Irapuato, ubicado en el estado de Guanajuato.

El vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, ha destacado que "en estos trece años, más de 600 alumnos del Instituto Irapuato se han formado en este programa, y un 85% de ellos ha relanzado la empresa familiar o creado nuevas iniciativas, algunas de ellas con impacto en España".

El vicerrector ha subrayado que esta formación supone para los participantes "una oportunidad única de internacionalizar su currículum, conocer en profundidad el tejido empresarial de la Región de Murcia y establecer redes de contacto con profesionales del ámbito económico".

Además, ha valorado el contexto cultural en el que se desarrolla esta estancia, coincidiendo con las fiestas del municipio, "un momento especialmente grato para vivir la experiencia en nuestra ciudad".