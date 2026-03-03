'El eunuco' triunfa en la X edición del Certamen de Teatro Amateur de Santomera

Certamen de Teatro Amateur (CiTA) 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Teatro Antonio Gil de El Siscar, en Santomera, acogió este fin de semana la entrega de premios de la X edición del Certamen de Teatro Amateur (CiTA) 2026, una cita consolidada en el calendario cultural local para poner en valor el talento y la dedicación de las compañías participantes.

El primer premio al mejor espectáculo, dotado con 1.500 euros, fue concedido a 'El Eunuco'; el segundo, con una cuantía de 1.400 euros, recayó en 'Rebeldías posibles', mientras que el tercero, dotado con 1.300 euros, fue para 'Caos en Escena'.

El palmarés dejó como gran triunfadora a 'El Eunuco', que se alzó con los galardones a mejor escenografía, mejor vestuario, premio especial del público, mejor actriz y actor protagonista, mejor actriz de reparto y mejor dirección, según ha informado el Ayuntamiento.

Por su parte, 'Rebeldías posibles' obtuvo el premio a la mejor iluminación y el reconocimiento al mejor actor de reparto.

Además, el jurado otorgó dos menciones especiales a la compañía madrileña Maru-jasp por el trabajo interpretativo de sus actrices y por la coherencia y calidad de 'El manual de la buena esposa', representada fuera de concurso.

UNA TREINTENA DE PROPUESTAS

En esta décima edición, el Comité de Selección eligió cuatro propuestas entre las 31 presentadas por 27 grupos procedentes de distintas comunidades autónomas.

El jurado estuvo integrado por el director de la compañía local Mar Teatro, Mauricio Martínez; la profesora de interpretación en la ESAD, María Illán Alemán; el actor Julio Navarro y el director de la compañía Doble K Teatro. Todos valoraron cada representación atendiendo a diferentes criterios artísticos y técnicos.

Previo a la entrega de premios, la compañía local Mar Teatro estrenó su obra 'La comedia de las mentiras'.

La clausura oficial del certamen correrá a cargo del Grupo de Teatro de El Siscar, que este sábado, 7 de marzo, a las 20.00 horas, pondrá en escena 'Sainetes del Madrid castizo' y 'Sancho Panza en la ínsula Barataria', con textos originales de Alejandro Casona y Carlos Arniches, adaptados y dirigidos por Antonio Gil.

Más allá del CiTA, el Teatro Antonio Gil mantiene activa su agenda hasta el mes de junio. La oferta cultural incluye una atención especial al público familiar e infantil, con espectáculos musicales, teatro de títeres y una premiada propuesta de circo contemporáneo.

Además, la danza también encuentra su espacio con una muestra organizada en colaboración entre el Centro Robles y el Conservatorio de Murcia.