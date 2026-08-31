1113314.1.260.149.20260831181249 Evacúan en helicóptero a un senderista tras sufrir una pérdida de conciencia en Galifa (Cartagena) - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

Un senderista ha sido trasladado al Hospital Santa Lucía de Cartagena tras sufrir una indisposición, mareos y una pérdida momentánea de conciencia mientras realizaba una ruta por la Rambla de Galifa, en Cartagena, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia.

El aviso se ha recibido en torno las 14.44 horas, cuando su compañero ha alertado al '1-1-2' y ha facilitado la ubicación de ambos senderistas. Hasta el lugar se han desplazado cuatro auxiliares de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, con un vehículo todoterreno y una ambulancia, así como una dotación de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Cartagena.

Los auxiliares localizaron a los dos senderistas cerca de la carretera, aunque en una zona de difícil acceso, con un desnivel de más de 50 metros. En ese momento, el afectado había recuperado la conciencia y presentaba constantes vitales, según comunicaron los efectivos de Protección Civil.

Ante las dificultades para realizar la evacuación por tierra, el Centro de Coordinación de Emergencias movilizó el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con el Grupo de Rescatadores Especialistas del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

Finalmente, el senderista, cuyos datos personales no han trascendido, fue evacuado en helicóptero y trasladado directamente al Hospital Santa Lucía de Cartagena para su exploración y valoración médica.