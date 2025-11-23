La exministra Cristina Narbona comparece este lunes en la Comisión de Estudio sobre la situación del trasvase

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces, en su reunión mantenida este martes, ha ordenado la actividad parlamentaria de la próxima semana, que comienza este lunes con la reunión de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura, tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica.

En esta reunión comparecerán, a las 9.30 horas, la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona; y a las 11.30 horas, el presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín Bravo.

Al día siguiente, a la misma hora, se reunirá la Comisión de Sanidad y Política Social, con varias mociones, entre ellas la puesta en funcionamiento de un centro de salud en Los Alcázares con atención de Urgencias las 24 horas del día; y la creación de Centros Comarcales de Salud Sexual y Prevención de ITS, ambas del grupo parlamentario Socialista.

Se incluye también una moción en Comisión sobre impulso a la finalización de las obras del Centro de Atención Temprana de Alguazas; y sobre diagnóstico y tratamiento del glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG), ambas de Vox.

También se debatirá la moción en Comisión sobre solicitud al Gobierno de la Nación de creación de un fondo presupuestario común de ámbito estatal, disponible y accesible para todas las Comunidades, que permita financiar el acceso a medicamentos huérfanos, del PP; y sobre transparencia en las listas y tiempos de espera en el Servicio Murciano de Salud (MOCC-0519), del grupo parlamentario Mixto.

El miércoles, día 26, a las 10.00 horas, se celebrará Sesión Plenaria de impulso, para el debate y votación de las siguientes iniciativas: Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre las Cuentas Generales de la Comunidad correspondientes a los ejercicios 2013-2021; y moción en Pleno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del grupo parlamentario Socialista.

Además de la moción en Pleno sobre reconsideración del arraigo, del grupo parlamentario Vox; y sobre solicitud al Gobierno de la Nación para que asuma los gastos extraordinarios sufridos por los municipios afectados por la dana 'Alice' y atienda las justas indemnizaciones reclamadas por sus vecinos, del grupo parlamentario Popular.

Se incluye en el orden del día una moción en Pleno sobre vivienda cooperativa, del grupo parlamentario Socialista; la propuesta de Creación de una Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, de Vox; y moción en Pleno sobre alejamiento de los salones de apuestas de los centros educativos, del grupo parlamentario Mixto.

Y la Sesión Plenaria de control al Consejo de Gobierno se celebrará el jueves, 27 de noviembre, a las 9.30 horas, con 24 preguntas orales en Pleno.