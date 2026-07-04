Experiencias astronómicas, gastronómicas y culturales formarán parte de la programación turística de Lorca para el veran

Presentación de las actividades de verano de Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCAQ

LORCA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, ha presentado la programación turística puesta en marcha por esta área de gestión, junto a 'Lorca Taller del Tiempo', para el verano de 2026, una propuesta que invita a turistas, visitantes, murcianos y lorquinos a descubrir la ciudad a través de experiencias únicas que combinan patrimonio, naturaleza, gastronomía, astronomía y cultura.

El concejal de Turismo, Santiago Parra, ha destacado que han "diseñado una programación muy completa y diversa para que cualquier persona que visite Lorca durante el verano encuentre una experiencia adaptada a sus intereses".

"Estas actividades, pensadas para todos los públicos, convierten a Lorca durante los meses estivales en un escenario excepcional donde disfrutar de su riqueza histórica y natural mediante actividades innovadoras y propuestas consolidadas que cada año atraen a miles de visitantes", ha señalado.

El concejal de Turismo ha señalado que el objetivo es que quienes visitan la ciudad "descubran que Lorca es mucho más que un destino monumental; es una ciudad capaz de ofrecer experiencias diferentes donde la historia, la naturaleza, la gastronomía y la cultura se unen para crear recuerdos inolvidables".

Por este motivo, ha explicado, "este verano contamos con citas muy especiales vinculadas a la astronomía, como el eclipse solar del 12 de agosto o las noches de Perseidas, que nos permitirán disfrutar de uno de los cielos más privilegiados de la Región desde espacios tan emblemáticos como el Castillo de Lorca".

En este sentido, uno de los grandes atractivos de la programación será la experiencia 'Eclipse 98.3 en el Castillo de Lorca', prevista para el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar que alcanzará en Lorca un porcentaje de ocultación del sol del 98,3 por ciento.

Según los expertos del Observatorio Astronómico de la Murta, el Castillo de Lorca será uno de los enclaves más privilegiados para disfrutar de este fenómeno astronómico, por lo que se habilitarán distintas zonas de observación y modalidades de acceso con precios adaptados.

La actividad incluirá degustación de productos locales, un kit del observador con gafas homologadas para la observación segura del eclipse y una animación musical con DJ en la explanada del castillo que se prolongará hasta bien entrada la noche.

"Estamos ante uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de los próximos años y queremos que Lorca sea un referente para quienes deseen vivirlo en un entorno único. Observar un eclipse de estas características desde una fortaleza milenaria, como es el Castillo de Lorca, es una experiencia difícil de encontrar en cualquier otro lugar", ha subrayado Parra.

'NOCHES DE PERSEIDAS'

La semana astronómica continuará con las tradicionales 'Noches de Perseidas', programadas para los días 11 y 13 de agosto, que permitirán a familias y aficionados a la astronomía disfrutar de la lluvia de estrellas fugaces y de actividades de observación del cielo de verano.

Al igual que el año pasado, estas actividades se llevarán a cabo tanto en el Castillo de Lorca como en la pedanía de La Parroquia, combinando divulgación científica, ocio familiar y actividades culturales en un entorno natural privilegiado.

Como novedad, este verano se incorporan las catas de kombucha, una experiencia original que permitirá conocer esta bebida fermentada de la mano de las creadoras murcianas de la marca Brava. Las sesiones incluirán explicaciones sobre el proceso de elaboración y degustaciones de distintas variedades, acompañadas por la tapa exclusiva 'Fortaleza Rawck', elaborada con base de crespillo lorquino y productos locales.

"Queremos seguir innovando y ofrecer propuestas diferentes que sorprendan a quienes nos visitan. Estas catas unen producto local, gastronomía y una experiencia sensorial única en un entorno tan singular como Las Caballerizas del Castillo", ha destacado el edil de Turismo.

Otra de las actividades más esperadas del verano son las ya tradicionales 'Noches del Castillo', una propuesta que permite disfrutar del monumento en horario nocturno, cuando las temperaturas son más agradables y el recinto ofrece una atmósfera especialmente evocadora. Durante los viernes y sábados de julio se desarrollarán visitas guiadas nocturnas que podrán completarse con cena en la terraza de Las Caballerizas.

En agosto, la programación se amplía con visitas teatralizadas nocturnas los jueves, viernes y sábados, acompañadas también de cenas inspiradas en la gastronomía de las Tres Culturas. Las veladas incluyen música en directo y sesiones de DJ chill, creando así una experiencia que combina patrimonio, gastronomía y ocio en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

"El Castillo de Lorca es nuestro gran icono turístico y durante las noches de verano muestra una imagen espectacular. Queremos que tanto visitantes como lorquinos puedan redescubrirlo a través de experiencias que combinan historia, gastronomía y entretenimiento de una forma muy especial", ha indicado.

La programación de este verano también incorpora actividades dirigidas a quienes buscan una experiencia más vinculada con la naturaleza.

El primer 'Oasis de Mariposas de la Región de Murcia' acogerá rutas guiadas los días 5 de julio y 9 de agosto, permitiendo conocer la biodiversidad existente en el entorno del Castillo de Lorca y las acciones de conservación desarrolladas en este espacio.

Los participantes podrán observar distintas especies de mariposas en su hábitat natural mientras descubren la riqueza botánica del recinto. Además, la actividad podrá completarse con un desayuno en Las Caballerizas del Castillo.

La oferta turística se completa con talleres sensoriales de Flores de Bach, Reiki, Masaje Sensitivo y Hatha Yoga, que se desarrollan en espacios naturales y tranquilos, ofreciendo bienestar y conexión con uno mismo, con opción a cenas en Las Caballerizas del Castillo de Lorca para completar la experiencia; así como con el acceso libre al Castillo de Lorca, visitas guiadas al recinto monumental, recorridos por la Sinagoga, la Torre Alfonsina y la Torre del Espolón, además de actividades culturales en el casco histórico como los Free Tour Lorca Monumental y las visitas guiadas al Palacio de Guevara y al Cementerio de San Clemente.

Las reservas para asistir a estas actividades se pueden realizar online a través de la web 'lorcatallerdeltiempo.es', donde también se puede consultar toda la información de cada actividad.