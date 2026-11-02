Las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia alcanzan los 3.400 millones hasta agosto, un 5,4% más

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante la reunión con el consejero delegado global de IFCO, Mike Pooley, y el presidente de Proexport, Mariano Zapata. - CARM

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de frutas y hortalizas de la Región de Murcia alcanzaron un valor de casi 3.400 millones de euros entre enero y agosto de 2026, lo que supone un incremento de 174 millones respecto al mismo periodo del año anterior, un 5,4% más.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha dado a conocer este dato tras reunirse con el consejero delegado global de la multinacional de envases reutilizables IFCO, Mike Pooley, y el presidente de Proexport, Mariano Zapata, encuentro en el que la compañía ha anunciado su proyecto para construir un centro de servicio y lavado de envases reutilizables en Alcantarilla.

La instalación contará con una inversión prevista de cerca de 33 millones de euros y una superficie de más de 23.000 metros cuadrados. Su función será lavar y preparar los recipientes para que puedan volver a utilizarse en el transporte y la distribución de alimentos frescos, según ha informado la Comunidad.

La previsión de la compañía es iniciar las obras en diciembre de 2026. La primera fase, prevista para mayo de 2028, dispondrá de cuatro líneas y una capacidad de 70 millones de lavados al año. En una segunda fase, prevista para enero de 2029, el centro ampliará su capacidad hasta ocho líneas y 140 millones de lavados anuales.

Buendía ha señalado que los envases forman parte del proceso necesario para que las frutas y hortalizas lleguen en buenas condiciones a los puntos de venta y ha destacado que la nueva instalación permitirá lavarlos y prepararlos para su reutilización desde la Región.

Asimismo, ha indicado que la proximidad del servicio a las zonas de producción será de interés para las empresas hortofrutícolas, ya que la actividad exportadora necesita disponer de envases preparados para cada nuevo envío.

El centro se incorporará al circuito de envases reutilizables de IFCO, que conecta a productores y cadenas de distribución. Una vez utilizados, los recipientes se recogen, se lavan y se acondicionan para un nuevo uso.

La compañía asegura que su modelo de economía circular, denominado SmartCycle, permite utilizar cada envase hasta unas 120 veces. IFCO opera con clientes en más de 50 países y las frutas y hortalizas representan cerca del 90% de los alimentos frescos que transporta.