Las exportaciones del mueble y la madera de la Región crecen un 7,2% hasta rozar los 80 millones en el primer semestre

El Consejero De Empresa, Empleo Y Economía Social, Luis Alberto Marín, Durante La Presentación De La 30 Edición Del CETEM Design Award. - CARM

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones del sector del mueble y la madera de la Región de Murcia crecieron un 7,21% durante el primer semestre del año, hasta alcanzar los 79,6 millones de euros, según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha destacado estos datos durante la presentación de la 30 edición del CETEM Design Award este miércoles, el Certamen Internacional de Diseño Industrial del Mueble que organiza el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM).

Marín ha señalado que el sector concentra su actividad en torno a Yecla y su comarca y ha destacado la inversión de 1,3 millones de euros aprobada por el Instituto de Fomento (INFO) en ayudas para la fabricación de muebles y productos de madera, que ha movilizado más de tres millones de euros de inversión empresarial, según ha informado la Comunidad.

El consejero ha destacado la "buena salud" de un sector que, según ha indicado, "genera una inversión de 2,3 euros por cada euro que invierte la Comunidad".

El CETEM Design Award celebra este año su 30 aniversario con una programación especial bajo el lema '30 años diseñando futuro', que incluirá actividades formativas, exposiciones y propuestas dirigidas a escolares entre septiembre y abril.

En palabras del consejero, "este certamen es un laboratorio real de encuentro entre el talento creativo y el tejido empresarial, un punto de encuentro entre estudiantes y profesionales del diseño, centros de formación y empresas fabricantes".

Durante sus tres décadas, el certamen ha recibido unas 1.500 propuestas procedentes de más de una veintena de países, de las que cerca de 300 se han convertido en proyectos que han llegado a la fase de fabricación.