Las exportaciones de la Región crecen un 4,8% en el último año y superan los 6.000 millones en los cinco primeros meses

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MURCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas exportadoras pasa de 1.875 durante el mes de mayo de 2025 a las 2.080 del mismo mes de este año, lo que supone un crecimiento del 10,9 por ciento 26.07.2026 Las exportaciones de la Región de Murcia superaron los 6.000 millones de euros durante los cinco primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 4,8 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los últimos datos sobre comercio exterior, publicados esta semana por el ICEX correspondientes al mes de mayo, muestran que las ventas internacionales de las empresas regionales fueron en concreto de 6.096 millones de euros.

Esta cifra sitúa a la Región de Murcia como la quinta provincia más exportadora de toda España, solo superada por Barcelona, Madrid, Valencia y Pontevedra.

El crecimiento de las exportaciones regionales durante los cinco primeros meses del año se sitúa muy por encima del aumento medio nacional, que fue del 1,3 por ciento.

En lo que se refiere solo al mes de mayo, las exportaciones de la Región alcanzaron los 1.409 millones de euros, un 15 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha subrayado que este crecimiento "confirma la buena salud de las exportaciones regionales y muestra la mejora constante de la competitividad de las empresas de la Región".

En este sentido, uno de los indicadores más significativos es el crecimiento en la base exportadora regional. El número de empresas exportadoras pasó en concreto de 1.875 en el mes de mayo de 2025 a las 2.080 de mayo de este año, lo que representa un incremento del 10,9 por ciento.

"La incorporación de nuevas empresas, y en particular pymes, a los mercados internacionales resulta especialmente significativo si tenemos en cuenta la inestabilidad y las perturbaciones externas de los últimos años, lo que refleja la creciente competitividad y la mayor resiliencia del tejido empresarial e industrial de la Región", ha señalado Marín.

El crecimiento de la base exportadora regional, de hecho, se mantiene por encima del 10 por ciento durante todos los meses del presente año, lo que consolida una tendencia muy favorable.

Por grandes sectores, destaca el crecimiento interanual de los productos industriales y tecnológicos (10,4 por ciento), así como de los bienes de consumo (5,8 por ciento) y de un sector estratégico para la Región como es el agroalimentario (4,3 por ciento).

El consejero ha afirmado que "el sector agroalimentario sigue siendo el principal motor de las exportaciones regionales. Entre los meses de enero y mayo alcanzó los 3.160 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 52 por ciento del total exportado".

"Somos conscientes de la inestabilidad y la complejidad de los mercados internacionales, y por eso llevamos tiempo trabajando en diversificar mercados y en ayudar a que las pymes regionales se internacionalicen, lo que por ahora nos está permitiendo mantener un crecimiento sostenido a pesar de la compleja situación geopolítica que atravesamos", ha subrayado Marín.

En cuanto a los países a los que más exportan las empresas de la Región, figuran Francia (808 millones de euros), Alemania (789 millones de euros) y Países Bajos (531 millones de euros).

En lo que se refiere a los mercados extracomunitarios, los países en los que más se vendieron los productos regionales durante estos cinco primeros meses del año fueron Reino Unido, con un crecimiento del 14,9 por ciento que le lleva a alcanzar los 503,9 millones de euros, y Marruecos, que sube un 5,3 por ciento y se sitúa ya en los 372,2 millones de euros.