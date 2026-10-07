Las exportaciones de tecnología agrícola de la Región crecen un 12,4% en el primer semestre

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, reunido con representantes de Agritech - CARM

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Región de Murcia en maquinaria, equipamiento de riego, protección de cultivos y equipamiento ganadero alcanzaron los 64,8 millones de euros durante el primer semestre, lo que representa un incremento del 12,4% en comparación con el mismo periodo de 2025 y equivale al 60,2% de la facturación total registrada en el conjunto del ejercicio 2025.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha destacado este miércoles que estos datos "confirman la pujanza, la resiliencia y el altísimo nivel tecnológico de nuestra industria auxiliar agraria", según ha informado la Comunidad.

Buendía ha hecho estas declaraciones en la feria internacional Fruit Attraction en Madrid, donde están presentes muchas de estas empresas que presentan sus soluciones tecnología al sector agro.

"La Región de Murcia no solo es una potencia en la producción de alimentos de calidad, sino también un referente global en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para el campo", ha añadido el consejero.

El crecimiento del sector en este primer semestre descansa de forma destacada en el equipamiento de riego, que experimentó un aumento de 9,6 millones de euros, un 45,9%. Con este avance, el riego se afianza como el primer subsector exportador, al alcanzar el 46,9% del total de las ventas al exterior.

Por su parte, el equipamiento ganadero también mantuvo una senda positiva, con un crecimiento del 14,6%, hasta alcanzar los 5,7 millones de euros.

En el lado opuesto, la protección de cultivos situó sus ventas en 20 millones de euros y la maquinaria agrícola, aperos y componentes registraron 8,7 millones de euros.

CUARTA PROVINCIA EXPORTADORA

España exportó 1.422 millones de euros durante el primer semestre de 2026. En este contexto, la Región de Murcia se consolida como la cuarta provincia exportadora del país, ya que concentra el 4,6% del total nacional.

En cuanto a la distribución geográfica de las ventas, Europa se mantiene como el principal mercado de destino, al absorber el 46,9% de las exportaciones regionales (30,4 millones de euros), seguida de cerca por América, que representa el 36,5% (23,7 millones de euros).