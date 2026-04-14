Una exposición del Archivo Municipal de Cartagena revela que el Gran Hotel fue diseñado por Víctor Beltrí - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Gran Hotel de Cartagena se construyó según el proyecto diseñado por el arquitecto Víctor Beltrí. Esta es la conclusión que se extrae de la exposición 'La Arquitectura Dibujada', que expone en el Archivo Municipal de la ciudad los planos inéditos de este emblemático edificio modernista de principios del siglo XX.

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha explicado que "gracias al gran trabajo desarrollado por investigadores y nuestros cronistas, el hallazgo de las copias de los planos originales firmados por Víctor Beltrí pone fin a las dudas sobre la autoría primigenia del proyecto. De esta manera, aunque inicialmente fue diseñado por Tomás Rico, por el arquitecto municipal de la época, finalmente fue concluido según los planos de Beltrí", han informado desde el Consistorio.

"Es muy significativo que estos dos grandes arquitectos estén involucrados en una de las joyas de nuestro modernismo, ya que aumenta todavía más el prestigio y la espectacularidad que tiene este edificio", ha explicado el cronista oficial de Cartagena, Luis Miguel Pérez Adán. "Este tipo de hallazgos nos ayuda a comprender mejor lo que fue el modernismo en Cartagena", ha añadido.

El descubrimiento se realizó cuando una serie de investigadores, entre los que se encuentra un bisnieto de Celestino Martínez, promotor y financiador del Gran Hotel, estudiaban en el Archivo de Cartagena una serie de documentación de 1939, entre la que se encontraban estas copias de los planos originales de Víctor Beltrí. Además de estos planos, los visitantes podrán descubrir algunas maquetas del edificio, así como fotos de la época.

HORARIO DE LA EXPOSICIÓN

La muestra, incluida en el programa Cartagena Modernista impulsado por el Ayuntamiento, se podrá visitar gratuitamente hasta el próximo 31 de mayo. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 13.45 horas y de 17.00 a 19.45 horas.

La exposición se enmarca en 'Cartagena Modernista', una nueva programación cultural que incluye exposiciones, rutas guiadas, visitas teatralizadas, talleres, actividades educativas y espectáculos inspirados en cómo era la ciudad portuaria de comienzos del siglo XX.

Toda la información se encuentra en www.cultura.cartagena.es. Los interesados pueden inscribirse a las actividades que así lo requieran en ese mismo enlace a partir del 17 de abril, a las 9.00 horas.