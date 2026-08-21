La exposición 'Materia interior', de Jaume Plensa, permanecerá en la Cárcel Vieja hasta enero de 2027

Exposición 'Materia interior', de Jaume Plensa - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Materia interior', de Jaume Plensa, permanecerá abierta en la Cárcel Vieja hasta el 17 de enero de 2027 tras la gran acogida registrada desde su apertura el pasado mes de marzo.

"Casi 100.000 personas han visitado ya esta exposición, una cifra que demuestra que Murcia está preparada para acoger grandes proyectos culturales y que la cultura es una herramienta fundamental para proyectar nuestra ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras", ha señalado la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez.

La decisión se ha adoptado junto a Fundación Telefónica y el propio artista ante el creciente interés generado por una muestra que se ha convertido en uno de los principales acontecimientos culturales del año en Murcia, han informado desde el consistorio.

La exposición ha atraído visitantes de toda España y también de países como Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica y Portugal.

CONGRESO INTERNACIONAL DEDICADO A JAUME PLENSA

'Materia interior' reúne quince esculturas creadas por Jaume Plensa desde los años noventa hasta la actualidad. A través de obras emblemáticas como 'María', 'Silence' o 'Invisibles', la muestra invita a reflexionar sobre la identidad, la comunicación y la condición humana.

Coincidiendo con la ampliación de la muestra, el Ayuntamiento de Murcia trabaja en la organización de un congreso internacional dedicado a Jaume Plensa, que reunirá en la ciudad a especialistas y profesionales del ámbito artístico.

Además, durante los próximos meses se desarrollarán nuevas actividades educativas, divulgativas y de participación ciudadana para seguir acercando la obra del artista a los murcianos.

"Queremos que la Cárcel Vieja siga siendo un espacio vivo, abierto a la ciudadanía y capaz de atraer proyectos culturales de excelencia que sitúen a Murcia entre las ciudades culturales de referencia", ha concluido Rebeca Pérez.