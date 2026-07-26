Extinguido el incendio forestal de La Pinilla (Fuente Álamo) que ha afectado a unas 300 hectáreas

Bomberos Consorcio de Extinción de Incendios - CARM

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El mando de la extinción ha declarado extinguido el incendio forestal declarado el pasado jueves en la sierra del Algarrobo, en la pedanía de La Pinilla, en el término municipal de Fuente Álamo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Se estima que se ha quemado unas 300 hectáreas. Al quedar el incendio extinguido, es decir no existen materiales en ignición dentro del perímetro del incendio ni es posible la reproducción del mismo, se retiran los medios que permanecían en el lugar.

El fuego se declaró sobre las 17.11 horas del jueves, en una jornada marcada por las altas temperaturas y el viento, y afectó a una zona próxima a las urbanizaciones Country Club y Camposol, en el municipio de Mazarrón, así como al entorno por el que discurre la Vía Verde.