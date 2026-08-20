Extinguido un incendio forestal en Los Ramos (Murcia) tras la caída de una torre eléctrica - UDIF REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia del '1-1-2' han recibido a las 16.48 horas de este jueves el aviso de un incendio forestal declarado en la pedanía murciana de Los Ramos, que ha afectado a una superficie aproximada de una hectárea.

El fuego se originó tras la caída de una torre eléctrica, que provocó la combustión de la vegetación en la zona, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

Hasta el lugar se han movilizado un operativo formado por efectivos de la Brigada Forestal de Murcia, la Brigada de Intervención Rápida (BIR) de Murcia, agentes medioambientales de Murcia y Bomberos de Murcia.

Los medios de extinción trabajaron para contener el avance de las llamas y evitar su propagación a terrenos próximos, quedando finalmente la superficie afectada limitada a una hectárea.