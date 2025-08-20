Extinguido un incendio en un parque de placas solares en Caravaca de la Cruz (Murcia)

Un efectivo del CEIS trabaja en la extinción del fuego originado en un parque solar de Caravaca de la Cruz (Murcia) - '1-1-2' RM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han sofocado un incendio declarado en un parque de placas solares situado en la carretera RM-711, en el término municipal de Caravaca de la Cruz.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, el '1-1-2' ha recibido una llamada alertando del incendio pocos minutos antes del mediodía.

Las primeras informaciones apuntan que las llamas han afectado a una superficie de entre 40 y 50 metros cuadrados.

El incendio ha sido controlado a las 12.38 horas y en la zona han permanecido bomberos para labores de refresco y prevención de posibles rebrotes. A las 12.49 horas se ha dado por extinguido.