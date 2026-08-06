Extinguido el incendio de vegetación declarado junto al casco urbano de Calasparra

Bomberos trabajando en la zona del incendio, este miércoles - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

CALASPARRA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El incendio de vegetación declarado este miércoles junto al casco urbano de Calasparra ha quedado extinguido tras afectar a una superficie de 8.090 metros cuadrados, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El fuego se originó en una zona periurbana próxima al barrio de La Florida. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.07 horas, después de que una garita de vigilancia forestal detectara una columna de humo.

Hasta el lugar se desplazaron un agente medioambiental, patrullas de la Policía Local, una Unidad de Primera Intervención de Protección Civil, una dotación de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con técnico de extinción y brigada helitransportada, un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y una brigada forestal terrestre.

El incendio afectó también a un cañar cercano, lo que motivó el refuerzo del operativo aéreo.

El mando de extinción declaró el incendio estabilizado a las 13.16 horas de este miércoles, tras lo que se retiraron los bomberos del CEIS. Posteriormente, a las 14.02 horas, el técnico de extinción dio el fuego por controlado y, finalmente, el agente medioambiental lo ha declarado extinguido, este jueves, tras confirmar que las llamas habían quemado 8.090 metros cuadrados de terreno.