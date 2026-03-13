'F1' o 'Frankenstein', nominadas a los Oscar, llevan el sello promocional del profesor de la UCAM Giménez-Palazón

Antonio Giménez-Palazón impartiendo clase en la UCAM - UCAM

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Máster en Marketing y Comunicación para la Industria del Entretenimiento de UCAM / Bext, Antonio Giménez-Palazón, asistirá este domingo a la gala de los Oscar debido a su participación de en distintas fases de las campañas de promoción y posicionamiento de los largometrajes 'Blue Moon', 'F1', 'Frankenstein' y 'Train Dreams', que cuentan con varias nominaciones.

Esta labor refuerza la conexión directa del máster que dirige con la realidad profesional de la industria audiovisual y del entretenimiento a escala internacional.

El Máster en Marketing y Comunicación para la Industria del Entretenimiento de UCAM / Bext Postgraduate School, es un programa orientado a la formación especializada en uno de los sectores con mayor proyección dentro de las industrias culturales y creativas, según han informado desde la UCAM.

En el ámbito profesional, Giménez-Palazón cuenta con más de 25 años de experiencia en marketing y comunicación para la industria del entretenimiento. Durante más de dos décadas desarrolló su carrera en Sony Pictures (Los Ángeles), donde desempeñó el cargo de Senior Vice President of Global Publicity, supervisando campañas globales de algunas de las producciones más relevantes del estudio.

Entre ellas figuran títulos como 'Skyfall', 'Spider-Man: Far From Home', 'The Adventures of Tintin', 'Jumanji', 'The Da Vinci Code', 'Spectre', 'Casino Royale', 'Little Women', 'Venom o 'Ghostbusters'. Asimismo, lideró campañas de premios para películas distinguidas en certámenes internacionales como 'The Social Network', 'American Hustle' y 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Antes de su etapa en Estados Unidos, trabajó en Warner Sogefilms / Sogecine en España, donde supervisó campañas de marketing de producciones como 'Hable con ella', 'Y tu mamá también' y 'Los otros'.

Su trayectoria ha sido reconocida con varias nominaciones al Maxwell Weinberg Award del Publicists Guild, galardón que obtuvo por sus campañas de The Social Network y The Interview. En 2023 fue además distinguido por los Imagen Awards como uno de los hispanos más influyentes en la industria del entretenimiento.

Giménez-Palazón es miembro de instituciones de referencia del sector audiovisual internacional, entre ellas la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la Academy of Television Arts & Sciences, BAFTA y el American Film Institute.

En la actualidad es partner en TAKE2, compañía especializada en marketing y comunicación para la industria del entretenimiento, desde la que compagina su actividad profesional con la dirección del máster de la UCAM / Bext Postgraduate School.