La Facultad de Educación celebra la Semana UMUInnova'25 con César Bona como conferenciante inaugural

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de la Universidad de Murcia celebra, desde este martes al 21 de noviembre, la Semana UMUInnova'25, que reunirá a docentes, investigadores, estudiantes y responsables educativos en torno a los principales retos de la innovación pedagógica actual.

El programa arrancará a las 9.00 horas en el salón de actos de la Facultad de Educación, en el campus de Espinardo, con una bienvenida institucional tras la que tendrá lugar la conferencia 'Innovar, ¿para qué?', a cargo de César Bona; maestro y escritor reconocido por su enfoque humanista e inclusivo de la enseñanza. Bona fue finalista del Global Teacher Prize y es autor de obras como 'La nueva educación', en la que defiende una escuela basada en la empatía, la creatividad y el respeto, donde enseñar y aprender sean experiencias compartidas y transformadoras, según informaron fuentes de la institución en una nota de prensa.

La programación de la Semana UMUInnova'25 incluye, además, mesas redondas y encuentros con experiencias innovadoras de centros educativos de la Región de Murcia, así como el 2º Encuentro de Centros Innovadores y la 166ª Jornada Internacional DIM-EDU, que se celebrará el miércoles 19.

Esta jornada abordará cuestiones como el papel de la inteligencia artificial generativa en el aula y, de forma destacada, se abrirá un debate bajo el título 'Los móviles en la Escuela', un tema de gran actualidad que busca replantear el uso y la regulación de los dispositivos móviles en contextos educativos.

El jueves 20 será el turno del IV Congreso de Innovación Docente del Vicerrectorado de Estudios, que reunirá a profesorado, personal técnico, investigador y estudiantado en torno a los retos de la enseñanza universitaria. La jornada incluirá también actividades de aprendizaje-servicio, como el proyecto "Intercambiador de ropa", que conecta universidad y sociedad desde la conciencia medioambiental y el consumo responsable.

El programa culminará el viernes 21 con la conferencia de Rosa María Llorente, directora del CEIP Ramiro Solans de Zaragoza, galardonado con el Premio Princesa de Girona, quien compartirá la experiencia de transformación socioeducativa del centro que dirige desde hace más de dos décadas.

También se celebrará la conferencia internacional 'El futuro después de la Agenda 2030', a cargo de María Cortés-Puch, vicepresidenta de redes de la Sustainable Development Solutions Network de las Naciones Unidas.

La programación de esta semana dedicada a la innovación educativa está diseñada en consonancia con los* bjetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).