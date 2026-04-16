Fallece Concepción Lax, la vecina más longeva de Murcia, a los 111 años

Una de las fotos publicadas por el alcalde en la red social 'X' junto a Concepción Lax - 'X' JOSÉ BALLESTA

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Concepción Lax, considerada la persona de mayor edad del municipio de Murcia, ha fallecido este jueves a los 111 años.

La noticia ha sido confirmada en la red social 'X' por el alcalde de la capital, José Ballesta, quien visitaba a la mujer cada año desde que alcanzó los 102 años de vida.

"Hace unos días celebramos contigo tus 111 años, como veníamos haciendo desde que cumpliste 102", ha recordado Ballesta, quien ha lamentado el fallecimiento y ha expresado su "profundo agradecimiento por cada encuentro, cada momento y cada sonrisa".