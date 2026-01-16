Fallece el exalcalde de Lorca José Antonio Gallego a los 83 años

El exalcalde de Lorca José Antonio Gallego junto al actual regidor del municipio, Fulgencio Gil - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Lorca José Antonio Gallego ha fallecido este viernes a los 83 años, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en redes sociales.

El actual regidor lorquino, Fulgencio Gil Jódar, "lamenta profundamente" la pérdida del exalcalde socialista del que ha dicho que fue un "gran primer edil, querido por sus vecinos y respetado por todos" y que "siempre tuvo a Lorca como prioridad, por encima de siglas políticas". "Un alcalde con el que siempre hemos podido contar quienes hemos tenido el orgullo de gestionar este municipio", ha añadido.

"Nuestro cariño y el de todos los lorquinos para su familia y sus compañeros de partido", ha señalado Gil Jódar, quien ha convocado una reunión con los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para dar cuenta de la activación de las medidas protocolarias institucionales ante la noticia del óbito.

José Antonio Gallego López nació el 11 de noviembre de 1942 en Valencia. Era catedrático y profesor jubilado de Filosofía.

Fue alcalde de Lorca durante una década entre los años 1983-1993, además de diputado en el Congreso en la II y VII Legislatura, participando en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente, así como senador en la V y VI Legislatura, entre los años 1993 y 2000, ejerciendo entre otros cargos el de viceportavoz de Obras Públicas. A nivel orgánico, fue presidente del PSOE en la Región de Murcia desde el año 1994 hasta 2000, también secretario general del PSOE lorquino.

La ciudad le brindó homenaje en 2018 dando su nombre a un tramo de la Ronda Central, entre el antiguo Puente de Vallecas y la rotonda junto al barrio de San Fernando.

Por su parte, el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha calificado a Gallego como un "referente" dentro del PSRM, cuyo "legado y compromiso permanecerán para siempre".

Así, Lucas he enviado su "sentido pésame a sus familiares y amigos, especialmente a nuestros compañeros y compañeras del PSOE de Lorca".