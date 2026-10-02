Fallece un hombre de 48 años tras volcar el tractor que conducía en Mula

MULA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 48 años murió en la noche de este pasado jueves, 1 de octubre, tras volcar el tractor que conducía en el paraje Casas del Carretero, en el término municipal de Mula, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'.

El '1-1-2' recibió a las 23.20 horas el aviso de Protección Civil y de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba junto al accidentado, en un punto próximo al kilómetro 13 de la carretera RM-C6, que une Bullas y El Niño de Mula.

Al lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. A su llegada, los sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento. Los bomberos se encargaron posteriormente de rescatar el cuerpo.