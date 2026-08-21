Fallece un hombre de 70 años en la playa de El Carmolí (Los Alcázares), frente al antiguo camping

Playa El Carmolí - 1-1-2

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 70 años ha fallecido a primera hora de este viernes tras ser encontrado inconsciente dentro del agua frente al antiguo camping de la playa de El Carmolí, en el municipio de Los Alcázares.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido una llamada a las 8.39 horas que avisaba de que habían sacado a un hombre inconsciente de dentro del agua al que le habían comenzado a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Hasta allí se desplazó una Ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A pesar de los esfuerzos por reanimar a la víctima, de 70 años, finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar.