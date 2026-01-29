Fallece un hombre de 73 años tras desaparecer cuando hacía kite-surf en el Mar Menor

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años, de nacionalidad belga, falleció este miércoles cuando practicaba kite-surf en La Manga del Mar Menor, en la localidad de San Javier, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

La desaparición se comunicó sobre las 15.00 horas de este miércoles. El llamante señalaba que el hombre había salido a realizar esta práctica deportiva desde el camping Mar Menor en San Javier y lo habían perdido de vista cuando parecía estar cerca de La Manga.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y una embarcación de Salvamento operada por Cruz Roja. Tras horas de búsqueda por tierra y mar, sobre las 19.12 horas, la Policía Local comunicó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el agua, muy cerca de la playa, a la altura del kilómetro 15 de La Manga del Mar Menor.

Patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 se desplazaron al lugar.

Tras rescatar el cuerpo los bomberos, los sanitarios certificaron el fallecimiento de la víctima.