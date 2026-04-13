Fallece un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en La Arboleja, en Murcia

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 años ha resultado herida por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la pedanía murciana de La Arboleja, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El suceso ha tenido lugar durante la madrugada de este lunes en un inmueble situado en el Camino de la Iglesia.

El '1-1-2' recibió el aviso a las 5.39 horas. Los testigos han alertado de la presencia de dos personas de avanzada edad atrapadas en el interior de la casa, a la que no era posible acceder por medios particulares.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia y ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos y agentes de la policía han rescatado a ambos ocupantes del interior de la vivienda.

Los servicios sanitarios han iniciado de inmediato las maniobras de asistencia, pero no han podido salvar la vida del varón de 88 años, quien ha fallecido en el lugar.

La mujer ha recibido atención médica inicial por los síntomas derivados de la inhalación de humo. Tras ser estabilizada por el personal del 061, una ambulancia la ha trasladado al hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.