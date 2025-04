Fallece un hombre mientras hacía kitesurf en La Manga

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este jueves en la playa Ensenada del Esparto, de La Manga, en el término municipal de San Javier, mientras practicaba kitesurf, según han informado fuentes del 1-1-2.

Los testigos informaron al Centro de Coordinación de Emergencias de que había, a unos 250 metros de la costa, una persona boca abajo en el agua, sin la tabla de kitesurf mientras que la cometa lo arrastraba mar adentro. Hasta la zona se han dirigido tres surfistas para ayudarlo.

Sesamar ha activado la embarcación Punta de Algas, aunque su intervención no ha sido necesaria, ya que el varón, del que no han trascendido más datos, ya había sido trasladado hasta la orilla. La Policía Local en el lugar inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los sanitarios en una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias de la Región de Murcia (UME), pero no han podido reanimarlo, por lo que han confirmado su fallecimiento.