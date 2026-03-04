Fallece un joven y una mujer resulta grave al invadir un turismo el carril contrario y colisionar con otro

Accidente de tráfico, colisión frontal de dos vehículos - FOTOGRAFÍA FACILITADA POR BOMBEROS DEL CEIS

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 40 años aproximadamente falleció este martes y una mujer de 69 años resultó con heridas graves al invadir un turismo el sentido contrario de la calzada y colisionar contra otro, en la RM-11, en el término municipal de Lorca.

El siniestro se registró sobre las 19.37 horas, en el kilómetro 5,400 de la RM-11, sentido Águilas cuando, por causas que se desconocen, un turismo invadió el sentido contrario y chocó frontalmente contra otro, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Varias llamadas al '1-1-2' Región de Murcia alertaban de un vehículo blanco circulando en sentido contrario por la carretera RM-11, sentido Águilas.

Dos minutos después, nuevas llamadas informaban de una colisión frontal con otro vehículo entre los puntos kilométricos 4 y 5 de la citada carretera. Según los llamantes, dos personas se encontraban atrapadas, una de ellas inconsciente, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.

Una vez que bomberos del Consorcio liberaron a los heridos atrapados, un hombre y una mujer, sanitarios del 061 los atendieron y estabilizaron.

Posteriormente, el facultativo del 061 en el lugar del accidente confirmó el fallecimiento de un joven, que iba en el coche que circulaba por su carril. La otra persona herida, una mujer, fue trasladada de urgencia al Hospital Rafael Méndez de Lorca con fracturas en los miembros inferiores.