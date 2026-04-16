Fallece un motorista de 61 años en un accidente de tráfico en Cartagena

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CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 61 años ha fallecido tras colisionar con un turismo en la calle Sebastián Feringán de Cartagena, a la altura del hospital Perpetuo Socorro, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El siniestro se ha producido sobre las 13.56 horas de este jueves, cuando, a consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta salió despedido varios metros.

Pese a la inmediata intervención de un médico y un enfermero del centro hospitalario cercano, que han sido los primeros en asistir a la víctima, y de la movilización de una unidad de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, los efectivos sanitarios no han podido reanimar al herido.

Al lugar del accidente también se ha desplazado una patrulla de la Policía Local de Cartagena.