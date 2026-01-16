Fallece una persona de 79 años en San Javier tras ser atropellada y quedar bajo el turismo

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido a primera hora de esta tarde en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un turismo y un peatón, ocurrido en la calle Carlos I de la pedanía de Roda, en el municipio de San Javier.

Como consecuencia del accidente, una persona de unos 79 años de edad y de la que no se tienen más datos, ha quedado atrapada en los bajos del vehículo tras ser atropellada, falleciendo posteriormente. El aviso se recibió, a las 15.47 horas, en el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, alertando del siniestro, localizado en la zona de los chalets adosados.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Local de San Javier, dos Unidades Móviles de Emergencias, una de ellas perteneciente al Servicio de Emergencias de San Javier y otra de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendio y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y Guardia Civil.

Personal sanitario desplazado al lugar solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima. Ante estos hechos, Guardia Civil presente en el lugar procede a hacerse cargo de las diligencias judiciales correspondientes.