Fallece un trabajador al caer desde unos 5 metros de altura en una empresa de El Raal, en Murcia

Ambulancia del 061 - 1-1-2

MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este lunes al caer desde unos cinco metros de altura en una empresa hortofrutícola de la pedanía murciana de El Raal, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas a partir de las 9.15 horas alertando de que un trabajador se encontraba inconsciente tras sufrir una caída, por lo que los testigos habían iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyos sanitarios han solicitado la presencia de la Guardia Civil tras certificar el fallecimiento.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia ha sido informado del suceso.