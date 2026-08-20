La fauna de la Región se impone en el concurso fotográfico #MeGustaRegiónDeMurcia

Composición con las tres imágenes ganadoras del concurso #MeGustaRegiónDeMurcia. - CARM

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fauna de los espacios naturales de la Región de Murcia ha protagonizado las fotografías ganadoras de la cuarta edición del concurso #MeGustaRegiónDeMurcia #EspaciosNaturales, convocado por la Consejería de Medio Ambiente con motivo del Día Mundial de la Fotografía, según ha informado la Comunidad.

El primer premio ha sido para la fotografía 'Chapuzón a la captura', de Pablo García, tomada en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. La imagen muestra a una gaviota picofina lanzándose en picado para capturar alimento.

El segundo galardón ha recaído en 'Los zorros rojos', de Arancha Cánovas, una fotografía tomada en el Parque Regional de Sierra Espuña en la que aparece un zorro observando atentamente a la cámara.

Por su parte, el tercer premio ha sido para 'Comunicación', de Sergio García, una imagen que recoge la interacción entre dos flamencos en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

El certamen recibió un total de 61 fotografías durante el plazo de participación, que permaneció abierto entre el 24 de julio y el 16 de agosto. El jurado ha valorado, entre otros aspectos, la calidad técnica, la originalidad, la capacidad de transmitir los valores de los espacios naturales y la adecuación al objetivo del concurso.

Los ganadores disfrutarán de distintos premios relacionados con la naturaleza y el turismo sostenible. El primer premio consiste en una noche de alojamiento para dos personas, con cena incluida, en un establecimiento adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Regional de Sierra Espuña.

El segundo clasificado recibirá una experiencia de turismo activo para dos personas, con comida incluida, en una de las Áreas Protegidas de la Región, mientras que el tercer premio consistirá en una comida para dos personas en uno de los restaurantes situados en estos espacios.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, ha destacado que el concurso permite descubrir los espacios naturales de la Región "a través de la mirada de quienes los recorren y los fotografían" y ha subrayado que las imágenes ganadoras reflejan la diversidad de especies presentes en el territorio regional.