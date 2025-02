Feijóo anuncia una ley de fiscalidad agraria para "aliviar" al sector del "infierno fiscal" al que le somete Sánchez

López Miras afirma que Feijóo muestra su "compromiso" con un Plan Nacional del Agua "que establezca infraestructuras y no cierre las que ya hay"

LIBRILLA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la propuesta de una nueva ley de fiscalidad agraria con la que pretende "aliviar a los agricultores del infierno fiscal al que les somete el Gobierno central de Pedro Sánchez" y que incluye cinco medidas como, por ejemplo, deducciones en inversiones en maquinaria y dejar exentas de tributación las ayudas para compensar las pérdidas por inclemencias climatológicas.

"Proponemos estas medidas porque estamos observando que se están abandonando las explotaciones agrarias en España, entre otros motivos, por el incremento de los impuestos y por el incremento de los costes en general", tal y como ha aseverado Feijóo acompañado por el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante una visita a una empresa hortofrutícola del municipio de Librilla (Murcia).

En concreto, esta ley contempla "ampliar el umbral de ingresos de agricultores y ganaderos para que puedan seguir tributando por el sistema de módulos". Y es que, en su opinión, "no podemos penalizar con más asfixia fiscal el incremento de los costes producidos por la inflación".

En segundo lugar, la ley propuesta por el PP contempla "permitir la deducción del IVA de las inversiones que se hagan en maquinaria o en medios de explotación"; y, en tercer lugar, contempla que el agricultor "elija cómo quiere tributar, si quiere tributar por el último ejercicio o por la media de los últimos tres años" porque, a su juicio, "hay que permitirles compensar años de mayor rendimiento y buena cosecha, con años de menor rendimiento y peor cosecha".

La cuarta medida que contempla la ley es "impulsar la deducción del 25% de los costes de los seguros agrarios en beneficio de los agricultores españoles"; y, por último, propone "dejar exentas de tributación las ayudas para compensar las pérdidas por inclemencias climatológicas".

"Cuando no hay cosecha, cuando la cosecha es abatida como consecuencia de heladas, de granizo o de cualquier otro efecto meteorológico, lo que no puede ocurrir es que las ayudas escasas que percibe un agricultor tengan que tributar", según Feijóo que, por ello, ha defendido dejarlas "exentas de tributación".

Por último, Feijóo se ha comprometido a hacer, en un plazo de un semestre, "una auditoría de toda la burocracia nacional y toda la burocracia europea para concretar y disminuir la hiperreglamentación a la que está sometida el sector". "Y es que a este sector, que no supone en Europa más del 2% del PIB, sin embargo se le aplica casi el 50% de las normas que se dictan en la UE", ha aseverado.

"Es evidente que algo hemos hecho mal en las últimas décadas", según el líder del PP, que ha defendido que, frente a un Gobierno central que "no da un respiro, el partido mayoritario de nuestro país quiere un alivio fiscal para los agricultores con esta ley fiscal de actividad agraria".

Ha remarcado que "ni el conjunto de los españoles, ni el conjunto de los agricultores debe vivir en este infierno fiscal" porque ha lamentado que "el Gobierno de España ha subido 97 veces los impuestos". "Llevábamos 96, pero con la necesidad de tributar en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el número de subidas de impuestos llega ya a 97", ha reprochado.

A este respecto, ha asegurado que el Partido Popular "va a revertir este infierno fiscal para los agricultores, para los ganaderos, para las familias, para los salarios mínimos y medios, para los trabajadores y las empresas".

PLAN DE RELEVO GENERACIONAL

Así, ha mostrado el "compromiso" del PP con el campo español y ha lamentado que el sector sufra las consecuencias de "unas medidas fiscales inasumibles" que "se suman a la enorme subida de costes de producción, la inflación y el encarecimiento de la energía que, junto a la voracidad fiscal del Gobierno central, lastran la sostenibilidad de las explotaciones y de las familias".

Ha recordado que, a lo largo de estos años, el PP ha defendido "la bajada del IVA a la carne, el pescado y las conservas, la protección frente al lobo, la retirada de las restricciones al uso de fitosanitarios y la posibilidad de contratar doble tarifa eléctrica para que agricultores y regantes puedan cambiar sin coste la potencia".

Igualmente, Feijóo ha afirmado que el campo español "necesita un plan de relevo generacional porque en la agricultura solo el 3% de los dueños de explotaciones tiene menos de 35 años; en el sector pesquero, sólo el 27% de los trabajadores tiene menos de 40 años; y en la ganadería solo 3 de cada 10 jóvenes de familias de ganaderos ven viable la explotación".

Para finalizar, ha señalado que el sector agrario, que representa cerca del 9% del PIB y el 11% del empleo total en España, "afronta como uno de sus mayores retos la falta de mano de obra", y se estima que necesitarán 200.000 trabajadores en los próximos 10 años.

"COMPROMISO" CON UN PLAN NACIONAL DEL AGUA

Por su parte, López Miras ha agradecido la visita de Feijóo a la Región de Murcia, que cuenta con empresas que son "líderes mundiales" en el sector agrícola. "Esto es lo que sabemos hacer aquí con las ayudas y con la inversión, cuando no se asfixia a los agricultores y a los empresarios de la Región de Murcia; lo que sabemos hacer es un producto de primera calidad que alimenta a medio mundo".

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento por la visita de Feijóo una vez más a la Región de Murcia y que pone en valor su "compromiso" con la Comunidad. "Nunca antes un líder del Partido Popular había venido en tres años tantas veces como ha venido el presidente Feijóo, en más de diez ocasiones", ha remarcado López Miras.

Todo ello, frente a un presidente del Gobierno central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuyas visitas a la Región de Murcia "se cuentan por campañas electorales, por mítines electorales o por actos orgánicos propiamente de su partido como el que ocurrirá en dos semanas" con motivo del 17º Congreso del PSRM-PSOE, ha señalado López Miras.

En este sentido, el presidente del PPRM ha adelantado que Sánchez no anunciará en ese 17º Congreso del PSRM-PSOE "ningún tipo de compromiso con la Región de Murcia en materia de financiación, de infraestructuras o de agricultura como, por ejemplo, los tan necesitados recursos hídricos".

Frente a eso, ha valorado que en la visita de Feijóo "hemos podido ver un presidente comprometido con el sector primario", que "no utiliza a los agricultores" como hace Pedro Sánchez, que sí los emplea "de escudo" frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que "se olvida de ellos" cuando va a Bruselas.

Durante su encuentro, López Miras ha hablado con Feijóo de cuestiones como la reducción de la burocracia de la UE que "asfixia" al sector agroalimentario, así como de "la necesidad de establecer esas cláusulas espejo que exijan a los agricultores de fuera de la Unión Europea los mismos requisitos que los agricultores de España y de la Región de Murcia".

Además, ha subrayado que Feijóo ha mostrado "como en tantas otras ocasiones" su "compromiso" con un Plan Nacional del Agua "que establezca infraestructuras hidráulicas, que no cierre las que ya hay y que implemente más infraestructuras hidráulicas en España". "Y cuando hablo de no cerrar infraestructuras, evidentemente me refiero a los trasvases, a todos, a los casi 50 que hay en España por supuesto", ha concluido.