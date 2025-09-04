La feria de foodtrucks 'Cómete Murcia' vuelve al Paseo Teniente Flomesta por tercer año consecutivo

Los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, yde Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, visitan el montaje de feria de foodtrucks 'Cómete Murcia' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La feria de foodtrucks 'Cómete Murcia' volverá durante las Fiestas de Septiembre al Paseo Teniente Flomesta por tercer año consecutivo, tras superar las 500.000 visitas en sus dos ediciones anteriores, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, han visitado este jueves el montaje de la feria, que este año contará con 14 puestos de comida y dos barras de bebida.

El recinto, que abrirá sus puertas este jueves, a las 19.00 horas, ofrecerá un abanico de propuestas gastronómicas que van desde pizzas, hot dogs y hamburguesas gourmet a cocina griega, mexicana y especialidades veganas, así como un foodtruck destinado en exclusiva a personas celíacas. También habrá cócteles, postres y degustaciones dulces.

La feria incorpora, además, actividades paralelas como la exposición de vehículos y una programación musical que llenará de ambiente las noches con conciertos de artistas como Antuán Muñoz, Geisho y Adrián Ruiz.

Avilés ha señalado que "'Cómete Murcia' es ya una referencia dentro de la Feria de septiembre, un espacio donde gastronomía, música y convivencia se dan la mano y que acerca a miles de personas a disfrutar de la ciudad de una manera diferente y festiva".

Por su parte, el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado que "eventos como este no solo dinamizan la vida cultural de la ciudad, sino que también generan un importante impulso económico y turístico, mostrando la riqueza y diversidad de la oferta que Murcia puede brindar a vecinos y visitantes".

El horario de apertura de la feria será todos los días, de 19.00 a 00.30 horas.