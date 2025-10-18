La Feria Rueda reúne en Totana a 19 municipios para mostrar la riqueza del turismo de interior de la Región

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inaugura la II Feria de Turismo de Interior de la Región de Murcia 'Rueda'. - ANGELA ORTIZ

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, inauguró hoy la segunda Feria de Turismo de Interior de la Región de Murcia Rueda, que se celebra en Totana hasta el próximo 19 de octubre y tiene como objetivo central promover el turismo de interior activo y sostenible de la Región de Murcia.

Así, este evento acerca al visitante los atractivos turísticos de los 19 municipios participantes, ocho más que en la primera edición. López Miras aseguró que esta feria turística "es muy importante para el posicionamiento de los municipios de interior", y representa "un gran escaparate", porque dichos municipios "pueden mostrar una amplia oferta artesana, gastronómica, cultural o de naturaleza".

El jefe del Ejecutivo regional subrayó que "el 12 por ciento de los turistas que vienen a visitarnos eligen la opción del turismo rural y de naturaleza", y recordó que, entre enero y agosto de este año, los alojamientos rurales de la Región recibieron más de 37.000 visitantes, es decir, un 41 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Estos datos mejoran claramente la media nacional, que creció apenas un 0,3 por ciento, y confirman que el turismo rural de la Región "está creciendo cada vez más". Y es que, uno de los grandes objetivos de esta feria es concienciar a la población local de todo el potencial que esconde el turismo de interior de la Región.

El evento tiene lugar en el centro histórico de Totana, entre la plaza de la Constitución y la de la Balsa Vieja, pero también llevará a cabo diferentes actividades deportivas y de naturaleza, como rutas de senderismo que finalizarán en el paraje de La Santa.

Los 11 municipios que repiten con respecto a la primera edición de la feria son Aledo, Archena, Caravaca de la Cruz, Cieza, Jumilla, Moratalla, Yecla, Mula, Cehegín, Lorca y Totana, a los que se unen este año ocho más: Abanilla, Alguazas, Beniel, Calasparra, Fortuna, Lorquí, Molina de Segura y Puerto Lumbreras.

Una de las novedades de este año es que se llevará a cabo un mercado artesanal con productos de la Región de Murcia, con un total de 19 puestos de venta. Cada municipio participante contará con un espacio propio dentro de una gran instalación situada al lado de un escenario, donde mostrarán su oferta turística. Además, cada municipio desarrollará dos talleres para promocionar su potencial turístico mediante experiencias.

La programación de este año contempla alrededor de un centenar de actividades participativas y gratuitas, con más de 50 talleres, demostraciones culinarias, catas, degustaciones, conciertos, rutas o visitas guiadas, entre otras.

El Gobierno regional promueve el turismo de interior López Miras resaltó que su Ejecutivo "está promoviendo, por un lado, un turismo de interior activo y sostenible; y, por el otro, una desestacionalización del turismo para tener visitantes todo el año. Esto es muy importante para seguir creando oportunidades y puestos de trabajo".

Estas líneas de actuación se despliegan a través del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032. La primera edición de la Feria de Turismo de Interior Rueda, también celebrada en Totana, atrajo a unos 20.000 asistentes y contó con más de 20 asociaciones y entidades relacionadas con el sector del turismo.