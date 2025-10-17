Fernández: "El PP no tiene ninguna credibilidad, lo peor que le ha pasado a la bahía de Portmán han sido sus gobiernos"

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Para la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, el Partido Popular (PP) "no tiene ninguna credibilidad" en cuanto lo que incumbe a la regeneración de la bahía de Portmán, porque "lo peor que le ha pasado a la bahía han sido los gobiernos del PP, que han paralizado todas las actuaciones y han intentado hacer negocio con este asunto". Así se ha manifestado la socialista después de que se conociera que el Ministerio para la Transición Ecológica vaya a proponer regenerar 100 metros de línea de costa.

Fernández ha asegurado que el objetivo del Gobierno de España es "ofrecer una solución definitiva y que, en estos momentos, el Ministerio está estudiando las diferentes propuestas que presentaron los vecinos y vecinas". Después, ha asegurado, se convocará la Comisión de Seguimiento, donde están representados todos los implicados, y, a continuación, se encargará la redacción del proyecto.

"Estamos hablando de residuos mineros peligrosos. Todas las decisiones deben tomarse garantizando la seguridad y la salud de los vecinos y vecinas, así como el medio ambiente", ha señalado.

La portavoz socialista ha afirmado que el PP tiene "poca legitimidad" para hablar de la bahía, ya que considera que la gestión de sus gobiernos ha sido "una auténtica chapuza".

"El origen de todos los problemas es la gestión del señor Bernabé y el intento del PP de hacer negocio con la regeneración de Portmán que acabó con empresarios en la cárcel, la paralización del proyecto y un retraso acumulado de cinco años", ha apuntado.

"De nuevo es el Gobierno de España quien tiene que resolver un problema generado por la incapacidad del PP. El Partido Popular siempre hace lo mismo, mentir, crispar e intoxicar para confrontar, pero es incapaz de ofrecer ninguna solución", ha concluido.