Fernández (PSRM) afirma que el PP tiene "mala conciencia" por "sus 27 años de agresiones al Mar Menor"

MURCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y vicesecretaria general del PSRM, Carmina Fernández, ha asegurado que "la mala conciencia del PP por sus 27 años de agresiones al Mar Menor no le da derecho a culpar a quien no es responsable", y ha insistido en que el Ejecutivo de la Nación "es quien está asumiendo las competencias no ejercidas por quien las tiene, que es el Gobierno López Miras", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Fernández ha señalado que "la desvergüenza del PP se vio clara cuando no se sumó desde el inicio a la ILP para dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor, y solo lo hizo al final cuando comprobó la dimensión que tenía, con 600.000 firmas y un gran apoyo social que tuvo". "Ahí es cuando apareció el PP intentando confundir a la ciudadanía", ha apostillado.

La dirigente socialista ha indicado que "el Gobierno regional y el PP no han querido actuar en origen, como venía advirtiendo el Gobierno de España, y siempre han protegido a quienes contaminan el Mar Menor, diciendo que no había explotaciones ilegales".

"Solo cuando la Fiscalía y los jueces les han dicho que son los responsables y los que tienen que actuar, han empezado a moverse, pero nunca por iniciativa propia", ha indicado Fernández, para quien "si el Gobierno regional desde el minuto uno hubiera cumplido con sus obligaciones, ahora el Mar Menor recibiría muchísima menos agua con nitratos".

Para Fernández, "el descaro del Gobierno regional y el PP ha llegado a tal extremo que el Ministerio de Transición Ecológica no ha tenido otro remedio que sustituir en sus competencias al Ejecutivo de López Miras para evitar certificar la muerte del Mar Menor", ha indicado".

Asimismo, la diputada socialista ha insistido en que "el Gobierno de España y el PSOE ya advirtieron de que llevaría tiempo solucionar los 27 años de desidia del Gobierno regional con el Mar Menor, porque lo han usado como vertedero de las políticas del PP".

Además, ha explicado que la hoja de ruta del Gobierno de España "ya está en marcha" y los ayuntamientos ya han recibido los primeros apoyos financieros para prevención de riesgos de inundación, y están haciendo, a su vez, las convocatorias para particulares. "El Gobierno de España ha invertido casi 500 millones de euros en la recuperación del Mar Menor, algo que el propio López Miras agradeció en su día", ha comentado.

"También se está interviniendo en el cierre de regadíos ilegales, minorando así los aportes de nitratos en agua al Mar Menor. El Ministerio está actuando en los trabajos de restauración en Puerto Mayor, y el resto de actuaciones siguen su curso", ha añadido.

Fernández ha insistido en que la eliminación de los nitratos y fosfatos que a través de la rambla de El Albujón llegan al Mar Menor "es competencia de la Comunidad Autónoma, que para ello ha redactado el proyecto de desnitrificación y de filtro verde junto a la desembocadura de la rambla". "Habría que preguntarle al Gobierno regional cuándo va a iniciar dichas obras".

En este sentido, ha dicho que la competencia de la eliminación de la contaminación en origen "también es de la Comunidad", y "a fecha de hoy no ha implementado las medidas que se contemplan en la ley 3/2020 para ello, entre las que se encuentran la creación de las entidades colaboradoras de la administración agraria regional para el control de las prácticas agrarias, que debían haberse creado en agosto de 2021".

"También le corresponde al Gobierno regional la restitución de los cultivos ilegales, y no tenemos constancia las hectáreas que se han transformado de nuevo a secano. Por parte de la CHS, se le han comunicado 276 expedientes que se corresponden con 4.148 hectáreas en condiciones de ser restituidas, y ya ha interrumpido el suministro de agua de 2286,79 hectáreas", ha añadido.

Finalmente, Carmina Fernández ha exigido al Gobierno de López Miras que "cumpla sus competencias; deje de confrontar con el Gobierno de España, que sí está trabajando para recuperar el Mar Menor; actúe para evitar que se viertan nitratos al Mar Menor y contra quienes contaminan la laguna, porque si no, todo el trabajo y el esfuerzo del resto de administraciones no servirán para nada".