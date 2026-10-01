Fernández (PSRM), sobre el CEMOP: "La encuesta que realmente importa es la de las elecciones del próximo 23 de mayo"

Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha afirmado este jueves, tras la publicación del Barómetro de Verano del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), que da a su partido el peor resultado de su historia, que "la encuesta que realmente importa es la de las elecciones del próximo 23 de mayo".

En un comunicado remitido por el PSOE, Fernández ha indicado que "el CEMOP se realizó en un contexto de especial crispación política y de preocupación por la situación de Ceuta, y el propio estudio señala que esto influyó en los resultados y en la desmovilización de parte de nuestro electorado".

La parlamentaria socialista ha señalado que las encuestas "son una foto fija en un momento determinado" y que los resultados "siempre están condicionados por el contexto social y político de ese instante", en este caso por la situación en la ciudad autónoma de Ceuta.

En este sentido, ha destacado que el barómetro no contempla el estado de la opinión pública regional ante "hechos relevantes" como la confirmación de la condena a tres años de prisión al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez por parte del Tribunal Supremo y que noviembre comienzan las primeras declaraciones en el juzgado por la trama de las prótesis, "mientras López Miras sigue sin dar explicaciones o los diferentes posicionamientos políticos ante la crisis de la vivienda".

"Desde entonces han pasado muchas cosas, una de ellas ha sido comprobar la inacción del Partido Popular en materia de vivienda. Miles de jóvenes y familias en esta región siguen teniendo enormes dificultades para acceder a una casa. Los alquileres continúan subiendo y López Miras se niega a aplicar medidas para contener los precios", ha explicado Fernández.

"Y, además, el Partido Popular anuncia ahora que mañana votará en contra de medidas para proteger a personas que pueden perder su vivienda y para poner límites a los fondos buitres y a la especulación", ha añadido.

Fernández, ha recordado que, en junio de 2018, el CEMOP también situaba al PSOE como tercera fuerza política en la Región de Murcia, con 9 escaños. "Once meses después ganamos las elecciones autonómicas con 17", ha enfatizado.

"Nosotros vamos a seguir trabajando con responsabilidad, de forma constructiva y propositiva, planteando medidas para mejorar la vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, con propuestas concretas para facilitar el acceso a la vivienda, fortalecer nuestros servicios públicos y ayudar a las familias a llegar a fin de mes", ha remarcado.

Finalmente, ha insistido en que el PSRM "está centrado en construir una alternativa útil para la Región de Murcia, movilizar a sus votantes, recuperar la confianza de quienes quieren que cambien las cosas y convencer a una mayoría de ciudadanos de que existe una alternativa".